Mengoni: “Due vite” di successi

Marco Mengoni è pronto a tornare sul palco dell’Eurovision Song Contest con l’energia e la forza di Due vite, a dieci anni dalla prima partecipazione con L’essenziale nel 2013 che si classificò al settimo posto. Il brano con cui Mengoni ha trionfato al Teatro Ariston continua ad essere tra i più amati del pubblico a quasi due mesi dalla vittoria alla 73esima edizione del Festival di Sanremo; un testo che parla di rapporti, mettendo al centro la relazione più intima, quella con sé stessi. Un invito ad affrontare la vita con onestà, senza rimpianti e senza pensare a cosa dovremmo o vorremmo essere, ad accettare anche gli errori come momenti di crescita. Un racconto molto serrato con due livelli di lettura: un racconto onirico, ricco di immagini e figure legate all’inconscio, che si mischia a scene e dettagli molto realistici, autobiografici. Questa canzone rappresenta una riflessione sulla necessità di affrontare la vita godendosi realmente ogni attimo, da quelli di noia anche solo apparente ai sentimenti più accesi, perché tutti sono parte della nostra esistenza.

Due Vite ha raggiunto in pochissimo tempo il disco di platino e, ad oggi, sono oltre 30 milioni le visualizzazioni del videoclip ufficiale. Dopo aver debuttato al primo posto di tutte le classifiche streaming e download italiane, piazzandosi al 49° nella classifica global di Spotify e aver totalizzato oltre 70 milioni di stream audio/video, la canzone rimane stabile anche ai vertici delle top chart dei singoli più scaricati in Italia.

Nella settimana di lancio, il brano è anche entrato in 54 classifiche di iTunes: al primo posto in Italia, Svizzera, Slovenia e Lussemburgo e nella top 10 in Belgio, Francia, Germania, Romania, Spagna e Slovacchia. Inoltre è al vertice delle classifiche di Shazam e dei brani di Sanremo più popolari su TikTok, oltre ad essere stato decretato da EarOne come il brano più radiofonico tra le canzoni in gara al Festival di Sanremo.

In vista della partecipazione alla competizione europea Mengoni ha pubblicato una nuova versione del singolo, riarrangiata proprio per questa occasione, con cui cercherà di dare del filo da torcere agli avversari perché uno dei pilastri fondamentali del regolamento dell’Eurovision Song Contest è che i brani in gara non superino mai i tre minuti di durata. Ha distribuito l’audio di Due Vite (Eurovision Version) su YouTube, permettendo così al pubblico di ascoltare già la canzone. Il cantante si è detto “orgoglioso di rappresentare nuovamente il mio Paese e non vedo l’ora di essere a Liverpool. Intraprendo questa nuova avventura con lo stesso spirito con cui ho deciso di affrontare Sanremo: mi voglio divertire e godermi il momento, voglio portare su quel palco tutto me stesso e il mio mondo. Con il mio team siamo al lavoro per preparare la performance al meglio”.

L’artista, in attesa di sabato 13 maggio, giorno della finale dell’Eurovision Song Contest 2023 in cui scenderà in campo per l’Italia, è attualmente impegnato in studio per la realizzazione dell’ultimo capitolo di Materia (in uscita prima dell’estate) e le quattro tappe europee anteprime live di Marco Mengoni (24 aprile Parigi, 25 aprile Bruxelles, 27 aprile Francoforte e 29 aprile Zurigo) sono già sold out.