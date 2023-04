Mercoledì 19 aprile, alle ore 18, nella Sala Einaudi della sede della Confedilizia in Roma (via Borgognona, 47), si terrà la presentazione del libro “Murray N. Rothbard”, di Roberta Adelaide Modugno, edito da Ibl Libri.

Dopo il saluto introduttivo di Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, seguirà la discussione con l’Autrice alla quale parteciperanno Carlo Lottieri dell’Università di Verona e Nicola Iannello dell’Istituto Bruno Leoni.

Modererà Marco Valerio Lo Prete, caporedattore Economia del Tg1-Rai.

“Economista, filosofo politico, storico e grande divulgatore, Murray N. Rothbard (1926-1995), co-fondatore del Ludwig von Mises Institute, è stato tra i maggiori allievi di Mises e un originale interprete della Scuola austriaca di economia.

Con la sua immensa produzione scientifica ha contribuito a diffonderne i principi, negli Stati Uniti e non solo, e a difendere le idee favorevoli al libero mercato in un’epoca in cui tali posizioni non erano né popolari né comprese. Partendo dall’impalcatura dell’economia “austriaca” e dal paradigma liberale classico di uno Stato limitato nei poteri e nelle funzioni, ha teorizzato una società in cui la coercizione non sia solo ridotta al minimo, ma scompaia del tutto. Rothbard può dunque essere considerato il padre fondatore dell’anarco-capitalismo. Il volume di Roberta Adelaide Modugno delinea l’avventura intellettuale di Rothbard come “economista, forte oppositore del New Deal e delle politiche economiche keynesiane, storico revisionista della Progressive Era e della Grande depressione, e filosofo politico che attraverso il recupero della grande tradizione giusnaturalista ci mostra lo Stato come l’autentico nemico della libertà individuale” (tratto dal sito della Ibl Libri, ndr).

L’evento prevede l’i ngresso libero su prenotazione: tel. 06/67934.89 – mail roma@confedilizia.it

(*) Roberta Adelaide Modugno, “Murray N. Rothbard”, Ibl Libri, 164 pagine, 13,30 euro