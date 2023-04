Harry Potter: è tempo della serie tv

“È la bacchetta a scegliere il mago”. Ormai ci siamo: sta per vedere la luce la prima serie tv di Harry Potter. La scrittrice, J.K. Rowling, sarà la produttrice esecutiva. A mettere tutto nero su bianco è la comunicazione arrivata nel corso di un evento stampa tenuto da Warner Bros. Discovery per illustrare il nuovo servizio di video streaming, che coagulerà i contenuti di Hbo Max e di Discovery (si chiamerà Max).

Ma torniamo alla magia. È stato spiegato che il progetto rappresenterà un “adattamento fedele” di ciascuno dei sette libri di Harry Potter. La società sarà impegnata per dieci anni: da capire, ora, quante saranno le stagioni. Per Rowling “l’impegno di Max nel preservare l’integrità dei miei libri è importante per me, e non vedo l’ora di far parte di questo nuovo adattamento, che consentirà un grado di profondità e dettaglio che solo una serie televisiva di lunga durata può offrire”.

Hbo Max, da par sua, spiega: “Ogni stagione farà conoscere Harry Potter e le sue incredibili avventure a un nuovo pubblico in tutto il mondo, mentre i film originali, classici e amati, rimarranno al centro del franchise e disponibili per la visione a livello globale”.

Infine, la domanda delle domande, che coinvolge appassionati e “puristi”: da chi sarà composto il cast? Chi vedremo nei panni di Harry, Ron, Hermione? Per ora non trapelano indiscrezioni. Allo stesso tempo, Casey Bloys, capo di Hbo, commenta: “Siamo lieti di offrire al pubblico l’opportunità di scoprire Hogwarts in un modo completamente nuovo. Harry Potter è un fenomeno culturale ed è chiaro che ci sono ancora amore e sete per il suo mondo magico. In collaborazione con Warner Bros. Television e J.K. Rowling, questa nuova serie Max Original si tufferà a fondo in ciascuno dei libri iconici, che i fan hanno continuato ad apprezzare in tutti questi anni”.

