Roma, il 18 aprile prende il via il Festival delle scienze

Torna all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone il Festival delle scienze di Roma dal 18 al 23 aprile. Immaginari è il tema scelto per la XVIII edizione dedicata all’immaginazione come strumento in grado di concepire opere d’arte o nuove tecnologie e che consente anche di trovare soluzioni a problemi quotidiani. Il programma suddiviso è in tre aree tematiche: Scenari, Ispirazioni, Visioni e vedrà gli interventi di scienziati di fama internazionale, giornalisti e intellettuali. Ci saranno più di cento ospiti e oltre cento incontri tra conferenze, laboratori, spettacoli, eventi per famiglie. Tra le personalità che parteciperanno: Amal Amin, Amedeo Balbi, Francesco Barberini, Julian Barbour, Lorenzo Ceccotti, Mario Cosmo, Francesco Costa, Fabio Deotto, Massimiliano Fuksas, Paolo Giordano, Donato Giovannelli, Richard Mainwaring, Helga Nowotny, Giorgio Parisi, Jacopo Pasotti, Oriana Persico, Stephen Pyne, Linda Raimondo, Lisa Randall, Clarissa Rios, Jean-Jacques Szczeciniarz, Licia Troisi, Ersilia Vaudo e Stephen Wilkes. Un’occasione unica per approfondire temi interessanti con personalità di spessore e grandi studiosi. Continuano poi gli eventi nelle biblioteche di Roma. Proprio lo scorso 30 marzo sono stati annunciati i dodici libri candidati alla LXXVII edizione del Premio Strega, per questo, le Biblioteche di Roma organizzano dal 13 aprile al 23 maggio una serie di incontri con gli autori. Il 18 aprile alle 17.30 la Biblioteca Raffaello ospita l’incontro con Rosella Postorino per il suo Mi limitavo ad amare te (Feltrinelli, 2023) e Igiaba Scego autrice di Cassandra a Mogadiscio (Bompiani, 2023) intervistate da Giulia Caminito.

Tra gli altri appuntamenti in programma questa settimana nelle Biblioteche di Roma: il 14 aprile alle 17, in occasione della Notte internazionale della geografia, la Biblioteca Tullio De Mauro ospiterà l’evento Anoikis_Senza Casa a cura della performer Lidia Di Girolamo e della cantante e musicista Laura Desideri. Il 15 aprile alle 10.30, presso la Biblioteca Villino Corsini di Villa Pamphilj, ci sarà l’incontro Cari amici cani in compagnia di Silvia Nitrato Izzo, educatrice e addestratrice di cani. Sarà l’occasione per discutere sugli amici a quattro zampe con pillole di cinofilia, in questa occasione verranno presentati anche: 16 lettere ai miei cani, L’essenza sta dietro la difesa e Piccolo manuale di sopravvivenza cinofila, tre libri dell’istruttrice.

Infine, il 18 aprile alle 17 la Biblioteca Pier Paolo Pasolini ospiterà il sesto incontro del ciclo Conversazioni del Centro Studi di Psicologia e Letteratura fondato da Aldo Carotenuto. Per l’occasione Virginia Salles presenterà l’intervento dal titolo Discorso sulla felicità, sull’amore e altre tentazioni.

Aggiornato il 14 aprile 2023 alle ore 16:51