Lillo, Greg e “Il mistero dell’assassino misterioso”, vent’anni dopo

Lillo e Greg tornano a teatro con il loro primo grande successo. L’esilarante commedia Il mistero dell’assassino misterioso va in scena al Teatro Olimpico di Roma, dal 19 aprile al 14 maggio. In questa edizione, al fianco dei due comici romani figurano: Vania Della Bidia, Marco Fiorini, Giulia Ottonello e Luca Intoppa, per la regia di Lillo e Greg insieme a Claudio Piccolotto.

“Per anni non riuscivo a raccontarne la trama – racconta all’Ansa Lillo – poi ho scoperto la parola metateatro”. Già perché la commedia, che ha ritmi e meccanismi alla Rumori fuori scena di Michael Frayn. Ma in realtà è una sorta di parodia dei gialli alla Agatha Christie. “Da un certo punto in poi, però – spiega Greg – c’è una mina vagante che porta uno scompiglio totale. L’idea mi era venuta quando lavoravamo al Vittoria con Attilio Corsini. Una sera, uno spettacolo dovette iniziare più tardi per un problema con un attore. Cominciai a immaginare cosa potesse essere accaduto. Poi avevo un libro giallo abbozzato e quando l’Ambra Jovinelli ci chiamò mettemmo tutto insieme”. Tra atmosfere inglesi, l’omicidio di un’anziana contessa, un misterioso maggiordomo e un’infermiera, ma anche tutti i vizi e capricci di una compagnia di attori, il risultato è un gioco continuo tra “dentro” e “fuori” scena. “In un caos tale – ricordano – che a una delle prime repliche intervennero persino i Vigili del fuoco”.

La formula negli anni si è arricchita di nuove gag e improvvisazioni ma “non ha bisogno di essere attualizzata. Semplicemente – spiegano i due – perché non ci siamo mai legati all’attualità. La nostra è una comicità di situazione, che fa ridere sempre, anche dopo anni e anche con pubblici diversi: a Ostia antica abbiamo avuto tremila spettatori in gran parte under 18. Ma conosco persone che sono tornati a vederla anche sei volte”. Nel frattempo, dicono con orgoglio, “è stata comprata e tradotta in Spagna, senza cambiare nulla. Solo il mio personaggio – ride Lillo – l’hanno trasformato in donna”. C’è però “un successo inglese arrivato fino a Broadway come Disaster comedy, che sembra riprendere molto dal nostro spettacolo. La storia è diversa, ma alcune situazioni, come il matto che gira con il cane invisibile, sono proprio uguali. Noi, però, le abbiamo scritte 15 anni prima. Il sospetto che qualcuno l’abbia vista su YouTube viene”.

Aggiornato il 15 aprile 2023 alle ore 13:59