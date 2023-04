Le nozze d’oro di “Minuetto”

“È un’incognita ogni sera mia... un’attesa, pari a un’agonia”.

Inizia così “Minuetto”, una delle canzoni italiane più belle che festeggia cinquant’anni dalla pubblicazione. Il brano capolavoro interpretato da Mia Martini, una delle artiste più rappresentative della storia della musica italiana, è contenuto nel disco “Il giorno dopo” dato alle stampe il 25 maggio 1973 dalla casa discografica Disco Ricordi.

“Minuetto” è uno dei brani che hanno segnato in maniera rilevante la storia dell’artista, essendo il singolo più venduto del suo repertorio. Un brano intenso che venne descritto da Mia Martini con queste parole: “È un pezzo di genere classicheggiante con un finale straordinariamente suggestivo. Piacerà alla gente di palato fino. Ma, siccome oggi i gusti si sono affinati, dovrebbe piacere anche al grande pubblico”.

Il testo del brano nasce dopo i vani tentativi di Maurizio Piccoli e Bruno Lauzi di realizzarne una stesura convincente. La rivisitazione di un minuetto aveva bisogno di una stesura adatta e la prima versione scritta da Luigi Albertelli non convinse pienamente; si decise così di contattare Franco Califano, il quale – traendo spunto dalle ultime vicende sentimentali della stessa Martini – riesce a cucirle addosso un brano senza tempo, successo dovuto anche ad un arrangiamento di ottimo livello, a supporto della complessa partitura di Dario Baldan Bembo, in cui si possono individuare diverse atmosfere musicali: dalla citazione classica di Bach alle ballate pop d’oltreoceano.

Il brano racconta lo sfogo di una donna che si sente schiava di una relazione ormai insoddisfacente che non riesce a chiudere, e si chiude con l’impossibilità di trovare una soluzione positiva ad una storia d’amore così importante. Califano, che riuscì a trovare le parole giuste per descrivere questo tormento, raccontava così: “Avevo appena finito di comporre Minuetto e sentii subito che si trattava di un pezzo del quale Mia Martini avrebbe colto perfettamente tutte le sfumature, la sua storia di amore disperato. Glielo affidai e Mia vinse il Festival d’Europa e il Festivalbar. In qualche modo Minuetto segnò il suo grande successo, la nascita di un’interprete impareggiabile, che osservava il mondo e gli uomini con una straordinaria sensibilità. Non ci legava una frequentazione assidua, anzi sono poche le occasioni nelle quali io e Mia ci siamo ritrovati vicini a parlare di musica, di quella musica che per lei era in qualche modo uno strumento di liberazione, un modo per dimenticare”.

In occasione del cinquantesimo anniversario dell’album contenente “Minuetto”, il 26 maggio Bmg pubblica “Il giorno dopo – 50th Anniversary Edition – Remastered 2023”, la versione dell’album rimasterizzata dai nastri originali a 24 bit - 192 Khz. L’album sarà disponibile nelle versioni doppio vinile nero - limited edition numerata, con un libretto di 12 pagine con foto di Roberto Rocchi (presente nella versione originale), cd e digital ed è in pre-order da ieri. Nel vinile, come bonus track, sono presenti la versione spagnola e francese di “Minuetto” e per la prima volta la base originale del brano. Tra i compositori ed autori presenti nel disco, oltre a Califano e Baldan Bembo, troviamo Antonello Venditti, Bruno Lauzi, Maurizio Fabrizio, Franca Evangelisti, Luigi Albertelli e Paolo Limiti. Nella tracklist è presente anche “Picnic”, adattamento in italiano di Maurizio Piccoli della celeberrima “Your Song” di Elton John.

Aggiornato il 15 aprile 2023 alle ore 11:58