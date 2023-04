Natale di Roma 2023, tante le iniziative speciali per il 2776° compleanno

La città si prepara al compleanno di Roma che si festeggerà domani, venerdì 21 aprile. Per questa sempre importante occasione è pronto un programma con appuntamenti speciali, mostre, incontri, visite guidate e spettacoli in diversi spazi della città nella quale si prevede una grande festa dedicata a pubblici di tutte le età.

Si inizia con l’accesso gratuito ai Musei civici di Roma Capitale e all’area archeologica del Circo Massimo. Il 21 aprile si apriranno i festeggiamenti con la deposizione da parte del Sindaco Roberto Gualtieri di una corona di alloro presso l’Altare della Patria, cui seguirà una messa che il Cardinale Angelo De Donatis celebrerà nella Cappella del Palazzo dei Conservatori. Poi una serie di appuntamenti ed eventi speciali proprio per il Natale di Roma: all’interno della mostra Vrbs Roma verrà esposto per la prima volta il vetro dorato con la personificazione della città di Roma, rinvenuto nel corso degli scavi per la realizzazione della stazione della Metro C a Porta Metronia. L’immagine, che si fa risalire al IV secolo circa, in piena età imperiale, rappresenta l’Urbes, la città, secondo l’iconografia con l’elmo e la lancia. La mostra è realizzata da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina con la collaborazione della Soprintendenza Speciale di Roma Archeologia Belle Arti e Paesaggio. Questa sarà l’occasione per poter ammirare fino al I ottobre un reperto molto importante dal punto di vista storico-artistico.

Proprio in considerazione del notevole significato rappresentativo l’immagine verrà usata come effigie della tradizionale medaglia commemorativa, coniata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per conto di Roma Capitale in occasione dell’anniversario della fondazione della città. La medaglia sarà presentata in occasione della cerimonia celebrativa del 2776° Natale di Roma, appunto il 21 aprile alle ore 10.30 nell’Aula di Giulio Cesare in Campidoglio. Sul rovescio, riproduce l’immagine di Palazzo Senatorio in Campidoglio. A seguire, sarà restituita alla città la Fontana della dea Roma in Campidoglio, tra le più belle e rappresentative della Capitale, dopo l’importante intervento di restauro i cui lavori sono stati diretti dalla Sovrintendenza Capitolina grazie all’atto di mecenatismo della maison di moda Laura Biagiotti con Intesa Sanpaolo. Una giornata particolare con tanti eventi e tante occasioni per visitare quanto di più bello possa offrire Roma con i suoi 2776 anni.

Aggiornato il 20 aprile 2023 alle ore 13:40