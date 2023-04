Corrado Sforza Fogliani: un premio di laurea per ricordarlo

Un premio di laurea del valore di 5mila euro riservato ai laureati del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza della sede di Piacenza dell’Università Cattolica: lo ha istituito la Confedilizia, per onorare la memoria dell’avvocato Corrado Sforza Fogliani. L’annuncio è stato dato in occasione dell’assemblea annuale della Confederazione.

“Intitolare a Corrado Sforza Fogliani un premio di laurea in diritto immobiliare nella sua amata Piacenza – dichiara il presidente della Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa – è un modo per rendere un omaggio dovuto a tre fra le sue principali passioni civili: per il diritto, per la proprietà e per il territorio. Ringrazio sentitamente, anche a nome di tutta la Confederazione, l’Università Cattolica per questa opportunità, che ci consente di onorare nel modo migliore un uomo che ha fatto la storia della Confedilizia”.

“Ringrazio Confedilizia – afferma Anna Maria Fellegara, preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica – per questa splendida iniziativa, che consolida la nostra collaborazione e consente di ricordare in modo davvero appropriato l’avvocato Corrado Sforza Fogliani. Il premio di laurea va nella direzione di incentivare gli studi giuridici, a cui il presidente Sforza Fogliani ha sempre prestato una grande attenzione”.

Potranno partecipare al bando i laureati che conseguiranno il diploma di laurea nell’anno accademico 2022/23 discutendo una tesi di laurea in diritto immobiliare, con una votazione non inferiore a 105/110.

La domanda dovrà essere presentata entro il 12 febbraio 2024 alla Direzione di Sede dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e l’assegnazione del premio sarà effettuata a giudizio insindacabile dall’apposita Commissione nominata dal Rettore.

Aggiornato il 20 aprile 2023 alle ore 13:15