L’inesauribile Mina ritorna con “Ti amo come un pazzo”

Nel mediocre panorama della canzone italiana di questi ultimi anni, Mina riporta la musica leggera ai suoi livelli più alti, dando voce a testi piacevoli, originali e interessanti, con i dodici brani di Ti amo come un pazzo (distribuito da Pdu, su lp, su cd ed in formato digitale), prodotti da Massimiliano Pani ad eccezione di “Un briciolo di allegria” (prodotto da Michelangelo e cantato da Blanco in duetto con Mina).

Quest’ultima eccezionale performance di Mina, in distribuzione da venerdì scorso, arriva a quattro anni di distanza dall’album realizzato con Ivano Fossati. Ti amo come un pazzo è il frutto di un enorme lavoro preparatorio perché, per arrivare ai dodici testi che compongono il disco, Mina ha selezionato proposte arrivate da circa seimila autori, molti dei quali già affermati.

I brani che costituiscono l’album – Buttare l’amore, Come la luna, Don Salvatò, Fino a domani, Zum pa pa, Tutto quello che un uomo, L’Orto, Lascia, Non ho più bisogno di te, Un briciolo di allegria, La gabbia, Povero amore – hanno come filo conduttore l’amore, declinato nelle sue molteplici espressioni, attraverso l’interpretazione, perennemente giovane, di una cantante assolutamente unica come Mina, che ha la dote impareggiabile di una voce che sa dare forza e senso ai testi e alla musica con la sua capacità di volume e versatilità che le consentono di arrivare alle tonalità necessarie a dare piena coerenza artistica alle composizioni.

Emerge nel cd una canzone, veramente singolare, di amore religioso in napoletano stretto e latino, Don Salvatò, testo scritto e musicato da Vincenzo Avitabile. Si tratta di una lettera a Dio, composta con la commistione tra la tradizione popolare di un’implorazione della povera gente in dialetto e un genere dotto posto nel finale quale è il canto gregoriano, Ave verum corpus, musicato nel tempo da molti autori, tra cui Mozart. Non è la prima volta che Mina si cimenta con il napoletano e lo stesso Enzo Avitabile, su questo punto, ha affermato: “È molto bello il napoletano cantato da Mina che interpreta questo tipo di brano non di maniera”.

È da sottolineare anche Un briciolo di allegria, (testo e musica di Riccardo Fabbriconi e Michele Zocca) che si sviluppa in un duetto di Mina con Blanco, molto orecchiabile e ben riuscito, che sicuramente avrà molto successo.

Tempo fa Caterina Caselli, che da buona imprenditrice discografica ha l’occhio lungo, disse di Mina che “è una delle migliori cantanti del mondo: è talmente grande che non può nemmeno permettersi il lusso di smettere”. E si deve ammettere che, alla luce di Ti amo come un pazzo, Caterina Caselli fu veramente profetica.

Aggiornato il 27 aprile 2023 alle ore 13:51