Alla Casa d’Aste Babuino si inaugura oggi (ore 18) Potere al colore , una mostra di Teresa Coratella e Tancredi Coratella. L’esposizione, curata da Roberto Bilotti Ruggi d’Aragona, sarà visitabile fino a sabato 29 aprile.

Due percorsi artistici diversi e due diverse visioni dell’arte contemporanea si uniscono in questo straordinario percorso espositivo dedicato al potere del colore. Teresa Coratella, poliedrica artista romana ideatrice di numerosi progetti, oggi è impegnata in un percorso di ricerca sui i benefici e il potere dell’arte come amplificatore di benessere. Tancredi Fornasetti, con le sue visioni urbane, ci dona un notevole dinamismo di colore riassunto in forme geometriche e piani sovrapposti.

Il curatore della mostra, Roberto Bilotti Ruggi d’Aragona, descrive così il lavoro dei due artisti: “Teresa ci dona un’arte libera da ogni volontà rappresentativa convenzionale, affermando che le lettere, i numeri e le parole sono l’unico frammento reale dei suoi colori. Tancredi ci dona un notevole dinamismo di colore controllato da stesure nette e forme precise. Entrambi gli artisti ci conducono attraverso sentieri dove ogni elemento rimanda a una suggestione, in bilico tra figura e astrazione, con l’intento di comunicare e comunicarsi”.

