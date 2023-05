Appuntamento domani a Roma, alle ore 21, presso la suggestiva location del Bettoja Hotel Mediterraneo, (via Cavour, 15): Rid 96.8 Fm (Radio Incontro Donna) del gruppo Radio Incontro festeggerà il primo anno di vita del magazine “Donne di Oggi-Business & Life”. Nell’occasione sarà anche celebrato il 40esimo compleanno della pink editor Michelle Marie Castiello, imprenditrice e ideatrice di Rid 96.8 Fm e della rivista in rosa, che ne è figlia.

Nel corso della serata verrà raccontato il successo dell’emittente radiofonica, che ha saputo crescere con coraggio, dando un forte contributo al mercato editoriale italiano che vede per protagoniste le donne e che a loro si rivolge. Insomma, passione, femminilità, creatività e innovazione: il tutto in pieno stile Rid. All’evento prenderanno parte personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura del panorama nazionale. Per Michelle Marie Castiello “Rid 96.8 Fm con Donne di Oggi-Business & Life vuole essere il supporto di tutte le donne italiane”.

Rid 96.8 Fm ha trasferito i suoi contenuti online e in cartaceo tralasciando il gossip, ma concentrandosi sulla capacità imprenditoriale delle donne, che oggi possono raccontare come diventare lavoratrici e imprenditrici, come creare modelli di business positivi e sostenibili.

Un palinsesto h12 che propone tematiche diverse nelle fasce orarie più opportune, grazie anche al coinvolgimento di speaker esperti dei settori dei quali parlano. E per chi non ha il tempo di ascoltare la radio, Donne di Oggi-Business & Life è pronta a offrire lo stesso sostegno. Tra le firme del magazine ci sono professionisti di diversi settori, giornalisti, imprenditori affermati e molto altro ancora! Dall’imprenditoria al benessere, dallo spettacolo alla cultura fino all’angolo dedicato alle mamme 4.0: l’universo Rid continua a stupire e incuriosire.

Non solo: con dress code pink ispiration la festa di compleanno non poteva che proseguire con tanta energia e una buona dose di ironia per un divertimento assicurato. Chi sarà il personaggio che rappresenterà di più questo pink spirit?

Aggiornato il 04 maggio 2023 alle ore 17:16