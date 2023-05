Mercoledì 10 maggio, alle ore 18, nella Sala Einaudi della sede della Confedilizia in Roma, si terrà la presentazione del libro “Il non detto della libertà”, di Corrado Ocone, edito da Rubbettino.

Dopo il saluto introduttivo di Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, ne discuteranno con l’autore: Daniele Capezzone, commentatore e saggista, e Eugenio Capozzi, professore ordinario di Storia contemporanea dell’Università Suor Orsola Benincasa. Modererà Alberto Ciapparoni, giornalista parlamentare di Rtl 102.5.

“Mai come in questi anni il concetto di libertà è stato al centro di dibattiti e riflessioni intellettuali, politiche e persino giornalistiche. La necessità di una chiarificazione concettuale e filosofica si impone. Dove inizia e dove finisce la nostra libertà? Come definirla? Chi ne è il titolare, ammesso e non concesso che ce ne sia uno: l’individuo, lo Stato, Dio? Quale ne è il fondamento? I filosofi si sono interessati da sempre alla libertà: l’hanno opposta ora alla necessità, ora alla verità, ora al male, ora alla forza predominante delle passioni da cui dobbiamo liberarci. L’autore segue in queste pagine due percorsi apparentemente divergenti: uno più marcatamente teoretico, o speculativo, che interroga pensatori come Kant, Schelling, Heidegger e Pareyson; un altro più filosofico-politico, al cui centro sono le riflessioni sulle ‘due libertà’ di Constant, Berlin, Bobbio e Skinner, o i contributi dei grandi classici del pensiero liberale, in particolare Locke, Mill, Hayek e Aron. Mettendo i due percorsi in tensione e contraddicendoli reciprocamente, l’idea di libertà che emerge mostra sempre un ineliminabile tratto di ‘non detto’ o ‘non dicibile’. Essa è metafora e sostanza della condizione umana segnata dalla finitezza” (tratto dal sito della Rubbettino).

(*) Ingresso libero su prenotazione: tel. 06.679.34.89 – mail roma@confedilizia.it

Aggiornato il 05 maggio 2023 alle ore 15:28