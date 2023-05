Mtv Movie Awards, vincono “The Last of Us” e “Scream VI”

I premi principali degli Mtv Movie & Tv Awards vanno al film Scream VI di Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillette alla serie tivù The Last of Us di Craig Mazin e Neil Druckmann. Rispettivamente Miglior film e Miglior serie tivù. L’edizione 2023 doveva decretare il ritorno in grande stile dello spettacolo dal vivo, dopo tre anni segnati dalle restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19. Ma a guastare i piani degli organizzatori è intervenuto lo sciopero degli sceneggiatori. Gli scrittori per il cinema e la televisione rivendicano adeguamenti salariali e diritti di autore più alti nel loro contratto con gli Studios. Giovedì, l’attrice Drew Barrymore ha rinunciato a presentare la cerimonia dal vivo. Dopo di lei, si sono sfilate altre celebrità e il sindacato degli scrittori (Wga) ha organizzato una manifestazione davanti ai cancelli del Barker Hangar di Santa Monica che doveva ospitare la serata. I produttori di Mtv, proprietà di Paramount, hanno risposto cancellando il tappeto rosso e poi rinunciando del tutto alla diretta. La manifestazione degli sceneggiatori è stata revocata subito dopo.

In poco più di 24 ore, da un grande evento live con le stelle del piccolo e grande schermo si è passati a uno speciale registrato. Un montaggio di due ore che mescolava al ritmo forsennato di un videoclip esibizioni, discorsi e momenti chiave delle edizioni passate, trailer, pubblicità e video mandati dai premiati. Sebbene il contatto con gli sceneggiatori sia stato diplomaticamente evitato, sono stati senz’altro loro i convitati di pietra della serata. Oltre ad aver costretto a ridurre il format dell’evento, erano presenti in tutti i discorsi di accettazione. “Esprimo solidarietà agli amici della Wga che lottano per un trattamento equo”, ha detto Pedro Pascal, nel video che ha inviato dal giardino di casa, mentre a fatica riusciva a tenere in mano i tre trofei vinti per The Last Of Us nella categoria Miglior serie, Miglior eroe e Miglior coppia (con Bella Ramsey). “Tutte le buone commedie cominciano con una buona sceneggiatura. Mi metto a fianco delle mie sorelle e dei miei fratelli della Wga, che stanno combattendo perché ovunque vengano rispettati i diritti degli artisti”, ha detto Jennifer Coolidge, accettando il premio a Miglior comedian dell’anno, il Comedian genius. La stessa Barrymore ha registrato un video davanti allo specchio del bagno per accettare il riconoscimento a Miglior presentatrice di talk show: “ringrazio i miei fantastici, fantastici, autori: questo premio è per loro”.

Gli Mtv Movie & Tv Awards sono assegnati dal voto del pubblico e sono andati tra gli altri a Jenna Ortega, come Miglior performance nella serie Mercoledì, a Tom Cruise come miglior interprete nel film Top Gun: Maverick e a Joseph Quinn come Miglior rivelazione in Stranger Things. Lo show si può vedere in replica con sottotitoli stasera dalle 21 su Mtv e dalle 22 su Mtv Music; domani, dalle 21 su Vh1 (canale Sky 715 e canale 167 del digitale terrestre) e su Comedy Central (canale Sky 129); mercoledì 10 maggio dalle 22.

