Daniela Poggi, quattro film in uscita e un audiolibro

A maggio debuttano quattro film che vedono Daniela Poggi tra i principali interpreti. Il primo appuntamento al cinema è con Dark Matter, thriller internazionale di Stefano Odoardi, prodotto dalle italiane Superotto Film Production, Orange Film e dalla olandese KeyFilm, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, della Regione Lazio e del Netherlands Film Fund. Oltre a Daniela Poggi, la pellicola coinvolge Alessandro Demcenko, Angélique Cavallari, Eleonora Giovanardi, Thierry Toscan, Elisabetta Pellini, Orso Maria Guerrini, Daniela Poggi, Simona Senzacqua, Shaula Pascucci, Angelica Cacciapaglia e, per la prima volta sullo schermo, il giovanissimo Giulio Cecchettini. Secondo appuntamento al cinema per Poggi è quello con C’hai 5, il cortometraggio di Daniele Falleri, con la partecipazione di Maria Grazia Cucinotta, Gabriel Garko e Pino Ammendola. C’hai 5 è un film breve di respiro sociale. L’attrice è al cinema anche con il Ritorno al presente di Max Nardari, selezionato per concorrere al Premio “Sorriso Rai Cinema Channel” V edizione del Festival della cinematografia sociale Tulipani di seta nera. La commedia racconta la storia di Palmira, una giovane attrice nota negli anni Ottanta, che, a seguito di un incidente, entra in coma e al suo risveglio si ritrova catapultata nell’anno 2020.

Durante una serata, organizzata dal suo agente Thomas per festeggiare il ritorno alla vita, Palmira si rende conto che in trent’anni sono cambiate tantissime cose. Thomas le spiega che l’invenzione dei cellulari e l’avvento dei social network hanno stravolto il modo di comunicare e le presenta Katiusha, una giovane influencer che l’aiuterà a promuovere la sua immagine sul web. Palmira, non avendo altra scelta, si affida così nelle mani di Katiusha e inizia a scoprire il mondo dei social. Come vivrà Palmira in questa nuova realtà virtuale? Per Ritorno al presente Daniela Poggi ha vinto il Premio per la miglior attrice protagonista al Reel Comedy Fest di Chicago. L’attrice figura anche nel cast di L’anima in pace, il nuovo film di Ciro Formisano, con il quale ha girato L’Esodo. E, a riprova della sua arte eclettica, Daniela Poggi, il 12 maggio presenta l’uscita dell’audiolibro dell’ultimo romanzo, Ricordami! (edizioni La vita felice), testo dalla trama drammatica, che non perde mai dolcezza e speranza. I proventi della vendita saranno devoluti a Salento Alzheimer, di cui la Poggi è testimonial.

Aggiornato il 09 maggio 2023 alle ore 18:49