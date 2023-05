Roma, Sabato 13 maggio al via la 13ª “Notte dei Musei”

La Capitale è pronta per la nuova edizione della Notte dei Musei che inizierà alle 20 di sabato 13 e terminerà alle 2 del mattino di domenica 14 maggio. Per tutta la notte, infatti, ci sarà l’apertura straordinaria di musei, università, istituzioni, sia italiane che straniere, e altri spazi espositivi e culturali per un totale di 80 spazi con 60 mostre e circa 130 spettacoli oltre a visite guidate e attività didattiche per ogni età. I musei civici coinvolti saranno: Musei Capitolini, Centrale Montemartini, Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, Museo dell’Ara Pacis, Museo di Roma, Museo Napoleonico, Museo di Roma in Trastevere, Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, Musei di Villa Torlonia (Casina delle Civette, Casino Nobile, Serra Moresca), Museo delle Mura, Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese, Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Museo Civico di Zoologia, Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, Galleria d’Arte Moderna, Museo di Casal de’ Pazzi. Dentro ciascuno di questi musei si potrà assistere a tanti eventi e spettacoli dal vivo che spazieranno dalla musica classica, al jazz alla contemporanea. Ci saranno performance sperimentali e danza contemporanea, fino ad arrivare a esperienze sensoriali e meditative.

L’inizio ufficiale alla serata sarà alle 19.30 con l’esibizione in Piazza del Campidoglio della Banda della Polizia Municipale di Roma Capitale. Al Museo dell’Ara Pacis ci sarà l’esibizione di Emanuel Gat, uno dei più noti coreografi e danzatori del mondo. Grazie a Orbita Spellbound – centro nazionale di produzione della danza, l’artista israeliano, con la sua compagnia Emanuel Gat Dance, si esibirà davanti all’altare eretto in onore della Pax Augustea, con un evento site specific. Questa Notte sarà un’occasione per vivere in modo diverso la città e permetterà a cittadini e turisti di conoscere tantissimi luoghi. Tra i tanti spazi da visitare vale la pena di segnalare l’apertura del Senato della Repubblica con la sede di Palazzo Giustiniani e della mostra sul 75° anniversario della Costituzione e del Senato, la Camera dei deputati che aprirà le porte di Palazzo Montecitorio con la mostra A testa alta e alle ore 20 ospiterà il concerto della Banda militare dell’Esercito.

Il Ministero della Difesa parteciperà con le aperture a ingresso gratuito del Museo storico dell’Arma dei Carabinieri dove si terrà il concerto della Banda dell’Arma dei Carabinieri; del Museo storico dei Granatieri; del Museo storico dei Bersaglieri dove si terrà il concerto della Banda dell’Esercito e della Banda dell’Arma dei Trasporti e Materiali; del Palazzo Marina che ospiterà l’esibizione della Banda Musicale della Marina; della Caserma Giacomo Acqua e del Sacrario delle Bandiere delle Forze Armate. Ad accesso gratuito saranno il Museo dell’Istituto Superiore di Sanità, dell’Istituto Superiore Antincendi e del Museo Storico dei Vigili del Fuoco. Poi il Palazzo Lateranense con il concerto dell’Ensemble Concerto Regio, infine si ricorda anche l’apertura del Complesso del Vittoriano e di Palazzo Venezia. L’appuntamento è promosso da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e organizzato da Zètema Progetto Cultura. Per il programma aggiornato de La Notte dei Musei 2023 e per l’elenco completo delle strutture aderenti si può visitare il sito dei Musei in comune di Roma.

Aggiornato il 11 maggio 2023 alle ore 12:41