Lunedì 22 maggio, alle ore 18, nella Sala Einaudi della sede della Confedilizia in Roma, si terrà la presentazione del libro “Due settimane forse un anno”, di Ilaria Iacoviello, edito da Giunti.

Dopo il saluto introduttivo di Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, ne discuteranno con l’autrice Antonello Giannelli, presidente Anp, e Fulvia Guazzone, ideatrice Festivaldeigiovani.

Modererà Sebastiana Cutugno, giornalista e autrice Mediaset.

“Matteo, Luca e Federico sono adolescenti come tanti in un momento diverso da qualunque altro: lo scoppio dell’epidemia che rimetterà in discussione abitudini di vita e spazi sociali e chiederà a tutti, soprattutto ai giovani, un esercizio di empatia, un sacrificio importante e un cambio di prospettiva. Tutte cose che Matteo vive sulla propria pelle e che racconta osservando il microcosmo della propria famiglia e degli amici. Diversi per carattere e prospettive, i tre ragazzi vivranno le avventure e i momenti importanti tipici della loro età circondati da genitori, compagni di scuola e insegnanti, nei mesi eccezionali del covid. Una storia che sa usare leggerezza e umorismo per parlare di temi importanti e delicati. Uno spaccato divertente, commovente ed emozionante del quotidiano di tanti adolescenti negli ultimi due anni” (tratto dal sito della Giunti).

Ingresso libero su prenotazione: tel. 06.679.34.89 – mail roma@confedilizia.it

Aggiornato il 13 maggio 2023 alle ore 11:27