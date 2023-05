Ancora un giorno, l’ultimo, per vedere il film evento Tutti su! Buon compleanno Claudio, proiettato nelle sale cinematografiche italiane dal 15 maggio fino a oggi. Il film rappresenta un eccezionale documento che fa rivivere, l’atmosfera creata da Claudio Baglioni sulla base del progetto musicale Dodici note - Tutti su!, costituito dai dodici concerti tenuti alle Terme di Caracalla nel giugno dello scorso anno, un fatto che costituì una vera novità se si considera che il cantautore romano è stato il primo artista pop ad aver aperto la stagione lirica estiva del Teatro dell’Opera di Roma con il record di ben dodici serate consecutive prodotte e organizzate da Friends & Partners, in collaborazione con lo stesso Teatro dell’Opera di Roma.

Il filo conduttore di tutta la pellicola, due ore di film, è il percorso della carriera artistica di Baglioni, ricostruito con esibizioni di performer che sulla scena hanno fatto rivivere quanto l’artista romano ha cantato, in una combinazione di musicisti e coristi, per un totale di 123 elementi, ai quali si sono aggiunti quelli dell’Orchestra italiana del cinema e del Coro Giuseppe Verdi. Tutti su! documenta un evento unico in una dimensione in cui la musica e le parole del cantautore si fondono in un live di pop-rock sinfonico straordinariamente coadiuvato dalla combinazione con la grande orchestra classica, il coro lirico, big band e voci moderne. È una messa in scena fastosa, con un palco allestito in una location mozzafiato che Baglioni ha voluto offrire al suo pubblico in occasione del suo 72esimo compleanno, il 16 maggio scorso. L’artista pop ha presentato il film, con parole aperte a una visione positiva della vita: “Tutti su! è un invito ad alzarsi, ritrovare il meglio di noi stessi e riprendere in mano la nostra vita”.

È il percorso di un artista che ha venduto milioni di dischi in Italia e all’estero, pubblicando album discografici in Europa (in particolare, in Francia e in Spagna) e anche in Sudamerica. Non si può dimenticare che La vita è adesso, pubblicato nel 1985, con oltre quattro milioni di copie vendute, è il disco di maggior successo del cantautore e anche l’album più venduto di tutti i tempi in Italia (rimase per 27 settimane consecutive primo in classifica). È un lungo arco temporale in cui i ricordi rivivono nel presente attraverso le note, perché “Il tempo si può ancora battere a tempo di musica”. Le prime due proiezioni di Tutti su! sono state accolte con grande affetto ed entusiasmo. E anche per quella di oggi si prevede il medesimo successo, con il coinvolgimento di tanti estimatori del cantautore romano.

