Per la prima volta in Italia una mostra su Peggy Kleiber

Sarà al Museo di Roma in Trastevere fino al 15 ottobre 2023 l’esposizione Peggy Kleiber. Tutti i giorni della vita (fotografie 1959-1992), curata da Arianna Catania e Lorenzo Pallini. La mostra nasce dal ritrovamento di due valigie, avvenuta dopo la sua dipartita nel 2015, contenenti 15mila fotografie scattate tra la fine degli anni Cinquanta e Novanta. Quella di Peggy Kleiber è la figura di una donna indipendente. Nata il 25 giugno 1940 a Moutier in Svizzera, cresce in un ambiente ricco di stimoli culturali, tra poesia, letteratura, musica, in una famiglia numerosa. Peggy Kleiber non è una professionista, incontra la passione per la fotografia nel 1961 ad Amburgo, frequentando la scuola Hamburger Fotoschule. In seguito, porrà la sua attenzione nell’incontro tra storia privata e storia collettiva. Dalla fine degli anni Settanta in poi si dedica con passione all’insegnamento, senza abbandonare la fotografia. Con la sua Leica M3 racconta momenti di intimità di vita, raccontando nel frattempo luoghi e atmosfere, richiamando quelle atmosfere tipiche, invocando quei suoni lontani, sempre ricercando quel sottile senso di un passato lontano, ma al contempo vicino a ciascuno, nella propria immaginazione.

Così si ritrovano le sue foto di famiglia e quelle sei suoi viaggi in Italia e a Roma. Nella mostra in Trastevere ci saranno 150 fotografie accompagnate da una selezione di sue stampe vintage originali, alcuni album di famiglia e un video che racconta la riscoperta dell’archivio con materiali inediti e filmati Super8 di famiglia. La mostra è divisa in due sezioni: una dedicata alla famiglia e l’altra dedicata ai viaggi in Italia e a Roma a partire dai primi anni Sessanta. Nella prima sezione ci sono le fotografie che Peggy Kleiber ha scattato alla sua famiglia, durante celebrazioni, matrimoni, nascite, in tanti anni, raccontando così una sua intimità anche emotiva. Nella seconda sezione, invece, si ritrovano i viaggi fatti in Europa, e in special modo in Italia. Peggy Kleiber arriva a Roma: un viaggio che la porta dal Centro storico alle periferie. Ma la sua curiosità la spinge anche verso Umbria, Toscana e Sicilia. La mostra è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e realizzata dalle associazioni culturali Marmorata169 e On Image, con la collaborazione dell’associazione Les photographies de Peggy Kleiber. Servizi museali Zètema Progetto Cultura.

Aggiornato il 19 maggio 2023 alle ore 11:07