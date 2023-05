“Love again”, film romantico con Cèline Dion al suo debutto

Raymond Carver nel suo libro di successo sull’amore, che lo ha reso un autore di culto, attraverso i suoi diciassette racconti si domanda Di cosa parliamo quando parliamo d’amore. È questa una domanda, sempre attuale, alla quale ogni volta si possono trovare soluzioni diverse. È il caso di Un messaggio per te, romanzo del 2009 di Sofie Cramer, che ha avuto ben due adattamenti cinematografici: il primo nel 2016 con Sms Für Dich della regista tedesca Karoline Herfurth e adesso con Love again, in circolazione dall’11 maggio nelle nostre sale cinematografiche, firmato da James C. Strouse. Il regista statunitense, vincitore di un Audience Award e del Waldo Salt Screenwriting Award al Sundance Film Festival 2007, riesce ad aderire perfettamente alla storia di Sofie Cramer. Strouse parla al nostro lato più intimo, portando sul grande schermo una storia delicata e al tempo stesso coinvolgente. In Love again, Mira Ray (interpretata da Priyanka Chopra), un’illustratrice per bambini, perde tragicamente il suo fidanzato e decide di ritornare dai suoi genitori per farsi consolare.

Dopo un lungo periodo di isolamento come soluzione a quel tragico evento, inizia a mandare messaggi al vecchio cellulare del suo compagno per esprimere quello che non era mai riuscita a dirgli, ma non poteva immaginare che quel numero, nel frattempo, fosse stato riassegnato al nuovo telefono di servizio di Rob Burns (interpretato da Sam Heughan), un giornalista e critico musicale, che, così, inizia a ricevere i suoi messaggi, rimanendone affascinato. Nonostante Rob fosse da poco uscito da un’amara delusione sentimentale, che gli aveva fatto perdere ogni speranza di innamorarsi di nuovo, rimane incuriosito dalla profondità di quei messaggi misteriosi e, pur non rispondendo, decide di andare alla ricerca della persona che gli scrive. Il Deus ex machina che farà incontrare Mira e Rob sarà Céline Dion (al suo debutto cinematografico interpreta sé stessa).

Ma, in questo film, il ruolo della cantante canadese è centrale anche perché dà un’impronta alla struttura narrativa attraverso la colonna sonora impreziosita con brani inediti, incisi appositamente per questa pellicola. Nel 2022 è stato rilasciato il primo singolo tratto dalla colonna sonora del film. La traccia del titolo della colonna sonora, Love Again, è stata scritta da Dan Wilson e Rosaileen Scher. Contemporaneamente al suo rilascio su tutte le piattaforme, è stato caricato anche un lyric video che in pochi giorni ha raggiunto oltre un milione di visualizzazioni sul canale YouTube ufficiale di Céline Dion. Anche grazie alla colonna sonora si deve la buona riuscita di Love again, un film che si vede piacevolmente e che riscalda il cuore.

Aggiornato il 22 maggio 2023 alle ore 16:31