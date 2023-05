Proseguono a Roma le iniziative culturali: una città sempre in fermento

Non passa settimana senza interessanti eventi culturali nella Capitale. Nei prossimi 27 e 28 maggio nel quartiere Garbatella e dal 9 all’11 giugno al Museo di Roma a Palazzo Braschi, ci sarà la sesta edizione del Festival Treccani della lingua italiana, per la prima volta a Roma. Il progetto, ideato da Treccani Cultura, è il primo festival in Italia dedicato alla lingua italiana nel quale si affrontano temi di rilievo che riguardano la lingua e il suo uso rispetto all’espressione, al ragionamento, come strumento di condivisione e confronto. Al centro di questa edizione la parola Stupore e la dedica dell’edizione al lavoro dello studioso, linguista e filologo Luca Serianni, scomparso nello scorso luglio.

Sullo Stupore saranno approfondite le diverse sfumature con approccio interdisciplinare: dalla filosofia alla fisica, dalla geopolitica all’intelligenza artificiale, dalla letteratura alla storia dell’arte. Tanti gli studiosi di letteratura, docenti, scrittori, giornalisti, artisti e musicisti che interverranno, tra questi: Giuseppe Patota e Valeria Della Valle, allievi dello stesso Serianni; Ernesto Assante, Dino Baldi, Edoardo Camurri, Lorenzo Cantatore, Elena Chiri, Agnese Codignola, Lara Conte, Davide Conti, Sandra Cotronei, Mario De Caro, Paolo Di Paolo, Giacomo Fornari, Valerio Magrelli, Giovanna Marini, Michela Mastrodonato, Annalisa Metta, Fabio Pedone, Gabriele Pedullà, Maddalena Pennacchia, Filippo Perfetti, Vanessa Roghi, Daniele Petruccioli, Lucilla Pizzoli, Emanuele Schillaci Trio, Enrico Terrinoni, Giulia Antonia Zanon, Fasma, Paolo Fresu, Daniele di Bonaventura, la Roma Tre Orchestra Ensemble (Hinako Kawasaki, Federica Sarracco, Carlotta Libonati, Alessandro Guaitolini, Alessandro Crescimbeni).

Si segnala poi fino al 28 maggio l’undicesima edizione di Open House Roma, evento pubblico e gratuito che apre le porte di edifici storici, architetture contemporanee, luoghi di eccellenza della Capitale. Diversi eventi che si terranno in 200 tra edifici e siti di solito non accessibili al pubblico. Per il tema di quest’anno, Equilibrio, l’attenzione sarà puntata al contemporaneo, all’architettura e alle invenzioni dell’avanguardia ingegneristica italiana. Poi iniziative per i bambini e progetti legati alla disabilità con visite per ciechi, ipovedenti e in Lis. Infine, il 30 maggio prende il via il Caracalla Festival 2023 con la stagione estiva del Teatro dell’Opera di Roma sul palco delle Terme di Caracalla in cui si potranno apprezzare Opera, danza, cinema, teatro, musica sinfonica, jazz e pop, con importanti nomi del panorama artistico mondiale. Il festival si aprirà il 30 maggio alle 21 con il concerto di Zucchero con il suo World Wild Tour.

Aggiornato il 26 maggio 2023 alle ore 09:17