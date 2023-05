“Via Brera Contest”: il miglior Made in Italy sbarca a Miami

Il 19 ottobre 2023, nel Design District di Miami, si terrà la mostra “Via Brera Contest”: un evento totalmente dedicato ai professionisti del “design”, che vuole promuovere questa eccellenza italiana in Florida. La mostra sarà unica nel suo genere ed avrà l’ambizioso obbiettivo di dare la meritata visibilità all’artigianato artistico italiano rappresentato dai maestri di Artifex.

In quest’ambito, le aziende presenti alla mostra avranno la grande opportunità di incontrare più di 150 “interior designers”, architetti, designers, costruttori, studenti e vari operatori del settore, i quali potranno partecipare al concorso “Digital Artifex ’23” che ha come tema “la contaminazione del design storico” .

Questo sarà il primo concorso dedicato all’artigianato di eccellenza, con i migliori artigiani italiani riuniti per un evento unico nel suo genere ambientato a Miami, dove lusso, innovazione e design trovano un perfetto connubio.

Possono partecipare al concorso, sia professionisti che studenti da ogni parte del mondo, raggruppati in 3 categorie: proposte residenziali, Yatch e Ho.Re.Ca (hotellerie-restaurant-café, ndr); le tecniche che possono essere utilizzate spaziano dalla scultura alla sartoria, dalla fonderie alla tappezzeria, dalla gioielleria alla decorazione murale, con ampia discrezione nella scelta dei materiali usati (marmi, tessuti, metalli, legno, cuoio, cristalli, etc.).

I vincitori del “Concorso di Via Brera”, giudicati da una giuria composta da 5 membri (scelti tra businessmen, architetti e giornalisti), avranno il loro disegno/progetto trasformato in un format da prototipo, da finalizzarsi poi con l’artigiano.

Entro le ore 12 (Eastern Daylight Time) del 30 agosto 2023, i progetti devranno essere presentati online al sito www.viabrera.us, nella sessione appropriata; entro il 15 settembre 2023, la giuria selezionerà i finalisti, i quali verranno giudicati e premiati a Miami nella serata conclusive del 19 ottobre 2023.

La partecipazione al concorso è gratuita; basta andare sul sito www.viabrera.us/contest per le informazioni in materia e sul sito www.viabrera.us/registration per registrarsi.

Per ulteriori informazioni, scrivere a contestviabrera@gmail.com

Aggiornato il 29 maggio 2023