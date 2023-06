I Musei Civici di Roma per la Museum Week 2023

Quest’anno dal 5 all’11 giugno, il Sistema Musei di Roma Capitale partecipa alla #MuseumWeek. Il progetto internazionale che promuove la cultura e l’arte dei musei italiani attraverso i social network, festeggia quest’anno la decima edizione.

La MuseumWeek è un evento globale che si svolge durante una settimana all’anno con la partecipazione di musei, associazioni e istituzioni culturali. La Settimana dei musei è iniziata nel 2014 con una collaborazione di dodici musei francesi; ogni anno l’evento promuove una causa internazionale diversa. Nel 2015 la MuseumWeek è diventata un evento culturale globale di tendenza su Twitter. E proprio mediante il profilo Twitter @museiincomuneroma, verranno condivisi contenuti storici, scientifici, artistici e notizie direttamente dai Musei Civici, sulle varie attività e sulla storia dei musei stessi, guardando a temi specifici quali la salvaguardia del pianeta, la cultura storica e sociale del cibo e le ricadute ambientali delle scelte alimentari, la salute degli oceani, le energie rinnovabili e il ruolo delle nuove tecnologie.

Dal 2014 l’iniziativa MuseumWeek ha messo insieme oltre 60mila partecipanti da più di cento paesi diversi, divenendo così la settimana internazionale ufficiale dei musei, sostenuta dall’Unesco. Per l’edizione di quest’anno, in ogni giorno della settimana ci sarà un tema specifico con il fine di generare attenzione e interesse verso tematiche ormai fondamentali come la questione ambientale in ogni sua forma.

Il programma della #MuseumWeek2023 sarà così strutturato: lunedì 5 giugno #EnvironmentMW. In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, i musei promuoveranno le loro iniziative ambientali e sensibilizzeranno l’opinione pubblica sull’importanza di preservare il pianeta.

Martedì 6 giugno #Web3Mw Pro. Favorire l’approccio alla tecnologia è fondamentale per chi lavora nei musei così da poter offrire al pubblico esperienze coinvolgenti, in questa giornata saranno proprio le tecnologie al centro dell’attenzione.

Mercoledì 7 giugno #FoodMW. In occasione della Giornata Mondiale della Sicurezza Alimentare, i musei di tutto il mondo sono sollecitati a mostrare il significato culturale, storico e sociale del cibo e l’impatto di questo sulla società.

Giovedì 8 giugno #OceansMw. In questa giornata, dedicata agli Oceani, i musei hanno l’occasione di sensibilizzare l’opinione pubblica sui mari e su quanto siano importanti per la salute e il benessere del pianeta.

Venerdì 9 giugno #aiMw Pro. Con l’avanzare dell’era digitale non poteva di certo mancare una giornata dedicata all’intelligenza artificiale che diventa sempre più importante per i musei e per le esperienze che questi possono proporre.

Sabato 10 giugno #HeritageMw. La funzione fondamentale che ricoprono i musei così come le varie istituzioni culturali nel preservare e condividere il patrimonio naturale, il patrimonio mondiale e il patrimonio culturale immateriale. Infine domenica 11 giugno #SunMw, sarà il giorno in ci il pubblico sarà coinvolto sull’importanza del sole e delle forme di energia rinnovabile.

