Al via l’undicesima edizione di Gaiajazz Musica & Impresa

Si apre il sipario di Gaiajazz Musica & Impresa. La rassegna, giunta all’undicesima edizione, si aprirà sabato 10 giugno, alle 19, in Piazza Ghetto, location del borgo medievale di Portobuffolè (Provincia di Treviso). La manifestazione è un progetto curato dall’Associazione Culturale Dotmob. L’obiettivo è quello di realizzare la sua mission per implementare la conoscenza delle imprese e delle professionalità che valorizzano il territorio. La rassegna torna con il suo classico format: una serata di grande musica incorniciata dalla degustazione enogastronomica. Il primo concerto in programma prevede l’esibizione di Francesco Bordignon 4tet. Sul palco, un giovanissimo quartetto formato da Jacopo Fagioli (tromba), Luca Zennaro (chitarra), Francesco Bordignon (contrabbasso) e Zeno Le Moglie (batteria). Diretta dal contrabbassista jazz e compositore Bordignon, la formazione proporrà brani originali dei quattro componenti più standard della tradizione jazzistica (ri)arrangiati in chiave moderna. Nel caso di maltempo, l’evento si terrà sotto la Loggia del Fontego, presso il municipio del borgo. Mentre in caso di forti avversità climatiche sarà posticipato.

Il 17 giugno alle 21.30, presso la Tenuta Polvaro (Annone Veneto), è di scena il secondo concerto della rassegna, con Javier Girotto – Tango Nuevo Revisited, trio guidato da uno fra i più apprezzati sassofonisti jazz degli ultimi trent’anni: Javier Girotto. Al fianco di Gianni Iorio (bandoneon) e Alessandro Gwis (pianoforte ed elettronica), il trio omaggerà due icone sacre del nuevo tango e del jazz: Astor Piazzolla e Gerry Mulligan. In caso di pioggia, il concerto si terrà sotto la barchessa della “Tenuta Polvaro”, mentre in eventuali condizioni climatiche ancora più estreme verrà posticipato. Proseguendo, il 24 giugno alle 21.30 si ritornerà in Piazza Ghetto per Davide Shorty – Hip Hop meets Jazz, gruppo del noto cantautore e rapper che fonde Hip Hop e jazz nel segno del groove e di sonorità innovative, accompagnato da una band formata da Claudio Guarcello (tastiere), Riccardo Oliva (basso) e Giuseppe Allotta (batteria). In un’ipotetica situazione di maltempo sarà adottata la stessa soluzione per il concerto di Francesco Bordignon 4tet. I riflettori sull’undicesima edizione di Gaiajazz Musica & Impresa si spegneranno sabato 1° luglio alle 21.30, presso Santa Margherita di Fossalta di Portogruaro, con Tony Esposito – “Le Origini” Special Guest Antonio Faraò, quintetto diretto da Tony Esposito (nella foto), uno tra i più apprezzati e rappresentativi percussionisti italiani degli ultimi quarant’anni, con la presenza dell’ospite Antonio Faraò, uno fra i più noti pianisti jazz italiani della scena mondiale, pupillo di Herbie Hancock, nonché direttore artistico del festival. Questa band completata da tre musicisti come Lino Patriota (voce, synth e tastiere), Gigi De Rienzo (basso) e Claudio Romano (batteria) intraprenderà un viaggio musicale nel passato, soprattutto in quegli anni Settanta del periodo discografico legato a world music, funk e fusion. Il tutto arricchito da un intenso spirito mediterraneo, oltre a un caloroso omaggio al grande Pino Daniele, compagno di mille avventure artistiche e umane di Tony Esposito. Nell’eventualità di pioggia, il concerto si svolgerà sotto il porticato della “Cantina Santa Margherita”, oppure sarà posticipato in caso di forte maltempo.

Aggiornato il 07 giugno 2023 alle ore 18:07