La personale di Pau, voce dei Negrita

Icons. Pau e il suo Kaos creativo di scorta è il titolo della personale di Paolo Bruni, in arte Pau, voce dei Negrita, band storica del panorama musicale italiano. La mostra, alla Galleria d’arte contemporanea Monogramma di Roma, resterà aperta dal 15 al 30 giugno 2023. Il cantante dall’inizio del 2020 si affaccia anche alle arti visive. Il critico d’arte Gabriele Simongini, nel suo saggio Volti elettrici, scrive a proposito di Pau: “E così, con un segno incisivo, potente, espressivo e quanto mai personale, ha dato volti visionari a una sorta di pantheon personale di colleghi eccellenti o comunque star del mondo musicale. Ne viene fuori una specie di megaconcerto ideale, fatto non di suoni ma di segni e colori. Fra i tanti, John Lennon, Bob Dylan (oltre tutto anche ottimo pittore), Keith Richards, Mina, Franco Califano e potremmo continuare a lungo, senza dimenticare un attore ormai mitico come John Belushi”. Questi volti saranno tra i protagonisti di Icons. Iconici anche i Minimal Mouse, tra le ultime produzioni dell’artista, e la figura simbolica forse più popolare di Pau, la Santa Suerte.

Pau, con un diploma artistico e studi di architettura alle spalle, dall’inizio del 2020 la sua creatività si riaffaccia anche sulle arti visive: con una continua sperimentazione, crea una collezione d’arte che incontra rapidamente il favore del pubblico e si presenta con una prima mostra personale nel giugno 2021 presso Palazzo Fodri a Cremona. Il percorso artistico prosegue con la seconda mostra all’interno del Lucca Comics 2021 e tramite la collaborazione con la maison d’alta moda Carlo Pignatelli, che crea due capsule collections ispirate ai disegni di Pau. Nel dicembre 2021 espone la sua personale alla Pop House Gallery di Udine. Nel maggio 2022 ha luogo la sua prima mostra oltre confine presso la Lucchetti Art Gallery di Lugano: una bi-personale con l’amico e disegnatore di caratura internazionale Simone Bianchi. Torna quindi ad Udine partecipando con le sue opere a Banksy & friends, mostra dedicata alla street art contemporanea, per poi approdare a Palazzo Albergati di Bologna per l’esposizione Jago-Banksy-TvBoy e altre storie controcorrente. Il 28 aprile 2023 Pau inaugura la personale ICONS. Pau Pau e il suo Kaos creativo di scorta alla galleria Off Gallery di Napoli, portando le sue opere più recenti nell’amata capitale partenopea.

(*) Nella seconda foto, una riproduzione del quadro Il Califfo (Tecnica mista su tela 60x60 centimetri, 2023).

