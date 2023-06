Inizia l’Estate romana: appuntamenti in tutta la città

Con l’arrivo dell’estate arriva anche l’Estate romana che nei prossimi quattro mesi proporrà tanti eventi sparsi in tutta la città tra proiezioni cinematografiche, spettacoli teatrali, concerti, mostre, incontri, visite guidate, laboratori per bambini e tanto altro. Fino al 15 ottobre saranno coinvolti i territori di tutti i 15 Municipi della città, con eventi e iniziative di vario genere. Un’Estate romana che sarà all’insegna della sostenibilità ambientale e dell’accessibilità per tutti. Al centro di questa edizione ci sarà il cinema, con 24 arene all’aperto sparse in tutta la città, realizzate dai vincitori del bando Estate romana 2023-2024, oltre che da varie istituzioni culturali cittadine: San Lorenzo cinema con Sapienza (Municipio II), Il cinema oltre – Arena cinema Parco Labia (Municipio III), Cinema sul tetto – Visioni periferiche (Municipio V), Cinematic – Così lontani così vicini (Municipio V), Karawan – Festa di cinema commedie e culture (Municipio V), La periferia raccontata dal cinema (Municipio VI), Cinema alle Mura… e non solo (Municipio VII), Punta sacra Film Fest (Municipio X), Cinecorviale Estate (Municipio XI), Ciak Cinema Arena (Municipio XV). Poi ancora, Notti di cinema a Piazza Vittorio (Municipio I), Isola del cinema presenta: Cantieri dell’immaginario (Municipio I), Arena Garbatella, (Municipio VIII), l’Arena Cinevillage Monteverde (Municipio XII).

Tante altre iniziative gratuite saranno poi dedicate al cinema e ai suoi protagonisti, sempre realizzate grazie al sostegno di Roma Capitale, le tre arene dell’iniziativa Cinema in Piazza della Fondazione Piccolo America, con proiezioni fino al 16 luglio, nelle arene di San Cosimato a Trastevere (Municipio I), del Casale della Cervelletta nella Riserva naturale Valle dell’Aniene (Municipio IV) e al Parco di Monte Ciocci a Valle Aurelia (Municipio XIII). Diverse poi le iniziative a cura della Fondazione cinema per Roma, come la seconda edizione di Roma cinema arena, con ben mille posti, nella splendida cornice del Parco degli acquedotti. Sempre a cura della Fondazione cinema per Roma, si svolgerà nel Teatro Ettore Scola, nel verde di Villa Borghese, la programmazione estiva della Casa del cinema.

Con il progetto Zci – Zone a cinema illimitato il cinema raggiungerà tre diversi territori: Tor Bella Monaca, con l’arena cinematografica di via dell’Archeologia (VI Municipio), Corviale (XI Municipio), con la sala all’aperto presso la Biblioteca Renato Nicolini e Monte Mario (XIV Municipio), con l’arena nel comprensorio di Santa Maria della Pietà. Inoltre, Alice nella città per conto di Fondazione cinema per Roma organizzerà al Laghetto di Villa Ada (Municipio II) l’arena del Floating Theatre. Ci sarà, infine, cinema all’aperto anche al Teatro India (Municipio XI). L’Estate romana è promossa da Roma Capitale, in collaborazione con la Siae e i servizi di comunicazione di Zètema Progetto Cultura, è stata presentata dal sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, e dall’assessore capitolino alla Cultura, Miguel Gotor.

Aggiornato il 17 giugno 2023 alle ore 10:55