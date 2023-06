Stasera a Roma la premiere mondiale di “Mission: Impossible 7”

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part 1 di Christopher McQuarrie è il settimo capitolo della saga interpretato da Tom Cruise. Il divo stasera è a Roma all’anteprima mondiale del film. Il lungometraggio, girato in buona parte nella Capitale, uscirà in Italia il 12 luglio distribuito da Eagle Pictures. Sono previsti due red carpet, a Piazza di Spagna e all’Auditorium della Conciliazione (dove si terrà la proiezione) e a seguire un party alla Terrazza Caffarelli dei Musei Capitolini. Per la terza volta a fianco di Tom Cruise nella saga c’è Rebecca Ferguson. L’attrice svedese, classe 1983, sui set da quando aveva 13 anni, protagonista in questa stagione sul grande e piccolo schermo. Il ritorno con Cruise e poi quello del personaggio Lady Jessica, madre di Paul Atreides (Timothée Chalamet) in Dune – Parte due di Denis Villeneuve, al debutto a novembre. Senza dimenticare la straordinaria performance nella parte dell’ingegnere-sceriffo Juliette Nichols, nella serie Silo, che si sta concludendo su Apple Tv+.

È un’epopea fantascientifica (al momento prima per visioni sulla piattaforma), firmata da Graham Yost, tratta dai romanzi di Hugh Howey e già confermata per una seconda stagione, su un mondo futuro post apocalittico chiuso in un gigantesco silos, dove la verità è sempre nascosta. Tutte donne indipendenti, coraggiose e forti anche se Rebecca Ferguson si ribella allo stereotipo: “Non ho mai indagato su cosa sia un personaggio femminile forte”, spiega Ferguson. “Mi piace trovare nei personaggi fragilità e difetti, vederne le ragioni, soffermarmi sulle conseguenze di certe situazioni. Sul modo in cui prendiamo decisioni, usiamo le nostre voci, su qual è la ripercussione di tali decisioni e in che modo influisce sulle persone intorno a noi. Accettare vulnerabilità, capacità e difetti, è ciò che ci rende umani e si può egualmente vedere come un punto di forza”. Lei non si identifica “come forte. Dico quello che penso, ascolto, imparo e voglio che i miei personaggi facciano lo stesso”. La scalata a Hollywood di Rebecca Ferguson è iniziata dopo il ruolo rivelazione nella miniserie britannica The White Queen (2013), sulla guerra delle due rose, che ha portato all’attrice una nomination ai Golden Globe. Poi è arrivata la parte di Ilsa Faust, agente dell’MI6 sotto copertura in Mission: Impossible – Rogue Nation (2015), con un ritorno nel personaggio, alle prese con le più diverse sfide, anche nel successivo Mission: Impossible – Fallout (2018), e ora in Dead Reckoning Part 1.

