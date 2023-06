Festa internazionale dello yoga nel solstizio d’estate

L’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2014 ha dichiarato su richiesta del governo indiano il 21 giugno “Giornata Internazionale dello Yoga”, che cade nel solstizio d’estate.

Mentre la risoluzione dell’Onu, ha rilevato “l’importanza che gli individui e le popolazioni facciano scelte più sane e seguano stili di vita che promuovano una buona salute”, l’Unesco ha inserito lo yoga nella Lista rappresentativa del Patrimonio culturale immateriale dell’umanità, in quanto di fondamentale importanza per la ricchezza di conoscenze e la trasmissione delle stesse di generazione in generazione. In tutto il mondo si svolgeranno importanti eventi e, in particolare, il quartier generale dell’Unesco di Parigi ospiterà Sadhguru, uno dei più importanti insegnanti di yoga al mondo.

Tante le iniziative organizzate anche in Italia: in quasi tutte le città sono previste feste, seminari e workshop per far conoscere le pratiche dello yoga così come i benefici dell’antica e sapiente medicina indiana, l’Ayurveda.

Quest’anno la manifestazione è stata dedicata al tema della pace e tutti gli eventi sono gratuiti. A Roma allo Stadio della Farnesina, dalle ore 17,30 alle 22 con il patrocinio di Sport e Salute e dell’assessorato ai Grandi eventi, sport, turismo e moda del Comune di Roma e al Circo Massimo dalle ore 19 in collaborazione con l’Ambasciata dell’India in Italia, si svolgeranno una celebrazione collettiva e una lezione di yoga.

Come negli anni scorsi, si prevede anche quest’anno un grande interesse del pubblico. La ragione di tanto successo risiede nel fatto che lo yoga – insegnando ad acquisire una maggiore consapevolezza del sé interiore grazie ad una vita spirituale più conscia di fronte alle grandi domande esistenziali – consente di combattere lo stress della quotidianità lasciando fluire l’energia bloccata ritrovando se stessi in un ascolto profondo: il corpo si armonizza e tonifica regalando un benessere che non conosce limiti d’età. Non offre, ovviamente, una soluzione a tutti problemi, ma a differenza di altre forme di esercizio fisico, lo yoga è adatto a tutti ed a tutte le età a condizione di ascoltare i propri limiti. Inoltre, consente di conservare una buona concentrazione mentale attraverso una combinazione di posture fisiche, pratiche di respirazione, rilassamento, meditazione e stile di vita sano, alimentazione inclusa. Incoraggia, infatti a mangiare in modo moderato e a prediligere cibi freschi e naturali.

Ormai questa pratica che un tempo sembrava ai più una stranezza o qualcosa per pochi asceti è praticata da moltissime persone: si calcola che nel mondo siano 300 milioni i praticanti e nella sola Italia quasi due milioni e mezzo con circa 2000 scuole.

Lo yoga, dunque, è una disciplina molto diffusa e anche un grande business.

Aggiornato il 21 giugno 2023 alle ore 15:26