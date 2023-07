Il nuovo “Indiana Jones” sbanca il botteghino

Il quinto e ultimo capitolo della saga di Indiana Jones ha incassato 2,3 milioni di euro nei primi 5 giorni di programmazione. Il film intitolato Il quadrante del destino, prodotto da Steven Spielberg e diretto da James Mangold, è stato presentato all’ultimo Festival di Cannes. Il protagonista è, ancora una volta, Harrison Ford. Il film, arrivato nelle sale italiane, figura come il nono miglior debutto del 2023. Dietro al blockbuster si conferma il nuovo film Disney-Pixar, Elemental, che nella settimana ha incassato 1,721 milioni portando il bottino in 12 giorni a 3,47 milioni di euro. In terza posizione, The Flash, mentre il suo totale dal 15 giugno è di 2,44 milioni di euro. Ford, nei panni del leggendario eroe, arriva 15 anni dopo la presentazione nel 2008 di Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo.

Il primo film della saga, I predatori dell’arca perduta, datato 1981, viene partorito direttamente dall’immaginazione di George Lucas. Incarnazione di un’America eroica, Harrison Ford ha interpretato alcuni dei ruoli più iconici degli ultimi cinquant’anni, tra cui Han Solo dell’epico Star Wars e Rick Deckard in Blade Runner (1982) di Ridley Scott e Blade Runner 2049 (2017) di Denis Villeneuve. Oltre ad Harrison Ford, il cast include Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Shaunette Renee Wilson, Thomas Kretschmann, Toby Jones, Boyd Holbrook, Oliver Richters, Ethann Isidore e Mads Mikkelsen.

James Mangold è tornato a Cannes, a 28 anni dalla presentazione del suo primo film Dolly’s Restaurant. Ha poi diretto, tra gli altri, Copland nel 1997, il biopic su Johnny Cash, Quando l’amore brucia l’anima nel 2005 con Joaquin Phoenix e Reese Witherspoon, che gli è valso l’Oscar come migliore attrice, ma anche Quel treno per Yuma nel 2007 e Le Mans ‘66 - La grande sfida nel 2019. “Nel 1995 – ha dichiarato Mangold – sono stato onorato di venire a Cannes con il mio primo film alla Quinzaine des Réalisateurs. Ventotto anni dopo, sono orgoglioso di tornare con uno spettacolo leggermente più grande. Io e i miei leggendari collaboratori siamo molto entusiasti di condividere con voi una nuova e definitiva avventura di Indiana Jones”.

