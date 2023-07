“Il grande ricatto” di Costantino Pistilli

Paesi Edizioni presenta un libro che va a riempire un altro quadrante dello scacchiere geopolitico internazionale, quello relativo alle annose tensioni tra la Spagna e il Marocco. In gioco c’è ancora il problema del riconoscimento della sovranità dei due Paesi in alcune regioni, come le città autonome spagnole di Ceuta e Melilla al nord del Marocco, che sono sotto la sovranità spagnola rispettivamente dal 1640 e dal 1497. Ne “Il grande ricatto” del sociologo Costantino Pistilli, in libreria dal 21 Luglio, le questioni politiche si mescolano con il crescente problema dell’immigrazione, definita “strumentale”, quando la questione flussi migratori viene usata dai paesi extraeuropei per “ricattare” l’Unione Europea, che ne esce fragile e inefficace.

Il libro ripercorre le vicende del 2021 quando, in piena pandemia, a Ceuta, exclave spagnola in Marocco, in meno di 48 ore la polizia di frontiera permette a più di 10 mila persone, tra cui oltre mille minori, di entrare in territorio spagnolo spalancando loro i cancelli. È un caos pianificato attraverso cui il Regno di Mohammed VI reagisce alla decisione del governo iberico di ospitare in Spagna il leader del Fronte Polisario Brahim Ghali per curarsi dal Covid-19. La crisi riapre l’annosa disputa sulla sovranità del Sahara Occidentale, spina nel fianco per Rabat dagli anni Settanta.

“Lo studio di Costantino Pistilli, Il grande ricatto, affronta in maniera acuta ed efficace una delle principali necessità, ovvero che l’Unione agisca per supportare gli Stati membri in quello che è stato definito come un approccio completo del percorso, che tenga conto di ogni fase dei processi alla base delle aree di criminalità” dalla prefazione a cura di Anna Cinzia Bonfrisco, Europarlamentare Lega - Gruppo Identità e Democrazia.

Costantino Pistilli, Il grande ricatto, Paesi Edizioni, 2023, 96 pagine, euro 12

