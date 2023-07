“Romanna”: il libro di Leyla Ziliotto

“Finalmente ecco “Romanna”, il mio libro in poesia dedicato al ricordo di una persona speciale: mia nonna. È un omaggio letterario a lei e alla preziosità del ruolo dei nonni in sé nella famiglia contemporanea: essi sono e saranno sempre insostituibili”.

Questo il post su Facebook di Leyla Ziliotto, autrice dell’opera, che aggiunge: “Il testo si onora della prefazione del presidente del Coni, Giovanni Malagò, al quale sono immensamente grata. Ringrazio, infine, la mia casa editrice: che abbia dunque inizio questa nuova avventura”.

L’autrice, in pratica, rievoca l’amata nonna scomparsa nel giugno 2017. Il ricordo vivente, quindi, è quello di una donna romana sfollata nel capoluogo ligure a causa della guerra. Un percorso poetico-narrativo che si snoda ripercorrendo la sua esistenza a partire dalla morte.

Il libro prende corpo dall’esigenza di Leyla Ziliotto di mostrare quanto sia prezioso e importante il rapporto tra nipoti e nonni. E il ruolo di quest’ultimi, per l’autrice, diventa fondamentale. Rappresentando, in sostanza, quel qualcosa che i bambini dovrebbero poter conservare nell’anima. Per sempre.

(*) Leyla Ziliotto, “Romanna”, Tabula Fati, pagine 56, 8 euro

Aggiornato il 15 luglio 2023 alle ore 13:13