Terence Hill annuncia: “Stiamo scrivendo un nuovo western”

Terence Hill, dal palco dello Spencerhill Festival Gubbio 2023, annuncia l’ultimo progetto. “Stiamo cercando di scrivere un nuovo film – afferma – e grazie al vostro desiderio di vedere un western bello e divertente. Ci riusciremo! Non è facile, ma spero che il vostro desiderio ci aiuti”. Davanti a centinaia di persone arrivate da mezza Europa e da tutta Italia per il raduno ufficiale dei fan di Bud Spencer e Terence Hill, che si è chiuso ieri a Gubbio. Un vero e proprio boato di applausi lo ha accolto quando è uscito dal dietro le quinte. L’attore, sorridente e visibilmente emozionato, ha salutato e ringraziato parlando in italiano e in tedesco, con suo figlio Jess, fianco a fianco a quella che è la sua seconda famiglia, i figli e la moglie di Bud, la signora Maria, e Giuseppe e Cristiana Pedersoli, e con lo stuntman che con lui ha lavorato sul set di dodici film, Ottaviano dell’Acqua.

“Quando vedete delle belle scazzottate, sappiate che le organizza lui, il mio amico”, ha ricordato sorridente Trinità. “Ho rischiato di non venire perché una vespa mi ha punto vicino all’occhio, mia moglie mi ha spinto a non mancare e ora vi ringrazio tanto”, ha detto Terence Hill. “Fare Trinità è stata una grande fortuna, ancora piace a voi e a me. Io – ha detto, dedicando uno spazio ai bei ricordi costruiti nei tanti anni di riprese a Gubbio per Don Matteo – sono mezzo eugubino, grazie agli eugubini e a questa città, anche perché ha accolto con affetto questo grande festival. La serie è iniziata qui e Gubbio è nel mio cuore di sicuro”.

Aggiornato il 31 luglio 2023 alle ore 17:41