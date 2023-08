Negramaro, 20 anni in musica da festeggiare a casa

La grande festa per il ventennale del gruppo pugliese Negramaro è ormai alle porte e cresce sempre di più l’attesa per questo evento speciale intitolato “N20 Back Home” che si terrà il 12 agosto in una location inedita, finora mai utilizzata per un evento musicale: l’aeroporto Fortunato Cesari di Galatina (Lecce).

I Negramaro tornano così a casa, dove tutto è cominciato, dopo i concerti sold out alle Terme di Caracalla a Roma del 13, 14 e 16 giugno e al Teatro Greco di Siracusa del 19, 21 e 22 luglio. Il tour di quest’anno si chiuderà con i tre concerti previsti all’Arena di Verona il 22, 23 e 24 settembre.

Durante il concerto evento prenderanno vita duetti e performance inedite per ripercorrere la storia del gruppo salentino e vivere così un’esperienza indimenticabile, che andrà ben oltre il concerto.

Questo sarà possibile grazie alla lunga lista di ospiti: Elisa, Fiorella Mannoia, Madame, Samuele Bersani, Niccolò Fabi, Diodato, Sangiovanni, Malika Ayane, Ermal Meta, Rosa Chemical, Ariete e Aiello; arricchita dalla presenza di Samuel, frontman dei Subsonica, annunciata a sorpresa nell’ultima ora sui canali social della band.

Nel corso della giornata del 12 agosto, inoltre, avrà grande spazio anche il programma globale di Spotify Radar, nato per supportare i talenti emergenti a livello locale: tra questi, si esibiranno Assurditè, Asteria, Camilla Magli e Piazzabologna.

Per le celebrazioni del loro ventennale i Negramaro, da sempre sensibili e impegnati alle tematiche sociali, hanno voluto con sé la Fondazione Sylva, organizzazione no-profit che si occupa di rigenerazione ambientale, unica realtà che sta riforestando il Salento e la Puglia con la macchia mediterranea, paesaggio originario del tacco d’Italia.

