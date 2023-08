Ci lascia a 92 anni Antonella Lualdi

È morta a 92 anni l’attrice Antonella Lualdi, ricoverata da tempo vicino a Roma.

Nata a Beirut da padre italiano e madre greca, il suo vero nome era Antonietta De Pascale. Nel 1955 aveva sposato l’attore Franco Interlenghi con il quale ha avuto le figlie Antonella e Stella.

Considerata alla pari di Lucia Bosè e Gina Lollobrigida per bellezza e sensualità, Antonella Lualdi si affermò come attrice soprattutto negli anni 50 e 60.

Il suo esordio, a soli 19 anni, fu nel film musicale “Signorinella”, ma il vero e proprio lancio c’è stato con la pellicola “Miracolo a Viggiù”.

Aveva recitato per Ettore Scola, insieme a Vittorio Gassmann, in “Se permettete parliamo di donne” (1964). Poi, sul set con Marcello Mastroianni in “Cronache di poveri amanti”, di Lizzani, nel 1954 arriva al Festival di Cannes. Recita con il marito, Franco Interlenghi, in “Il più comico spettacolo del mondo” di Mario Mattioli, “Gli innamorati” di Bolognini, “Padri e Figli” di Monicelli, “Giovani Mariti” di Mauro Bolognini.

Ha lavorato, fra agli altri, anche con Geroges Lacombe (A Parini in Vacanza), Michel Gast (Il colore della pelle), e con Giovanni Grimaldi (Un caso di coscienza).

Nel 1979 appare in un servizio sulle pagine di Playboy; tra le sue esperienze anche quella di cantante con il singolo “Il sogno”.

Nel 1982 Alberto Lattuada la riporta sul set per il film “Una spina nel cuore”; in seguito Paolo Poeti la vuole davanti alla macchina da presa in “Per amore o per amicizia”.

Negli anni 90, recita ancora ne “Il commissario Cordier”. Il suo ultimo film, nel 2009, è stato “La bella società”; nel 2018 è uscita la sua biografia dal titolo: “Io Antonella, amata da Franco”.

