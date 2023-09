Venezia 80, tutti i premiati

Anche questa 80ma edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia è giunta al termine e ha regalato non poche emozioni e grandissimi nomi, come sempre. La Giuria − presieduta da Damien Chazelle e composta da Saleh Bakri, Jane Campion, Mia Hansen-Løve, Gabriele Mainetti, Martin McDonagh, Santiago Mitre, Laura Poitras e Shu Qi − ha così assegnato i premi: Leone d’oro per il miglior film a Poor things di Yorgos Lanthimos; Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria a Aku Wa Sonzai Shinai (Il male non esiste) di Ryusuke Hamaguchi; Leone d’Argento Premio per la migliore regia a Matteo Garrone per il film Io Capitano; Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile a Cailee Spaeny per il film di Sofia Coppola Priscilla; Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile a Peter Sarsgaard attore in Memory di Michel Franco; il Premio per la migliore sceneggiatura è andato a Guillermo Calderón e Pablo Larraín per il film El Conde di Pablo Larraín; il Premio speciale della Giuria è stato assegnato a Zielona granica (Il confine verde) di Agnieszka Holland; il Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore emergente è stato conferito a Seydou Sarr nel film Io Capitano di Matteo Garrone.

Nella sezione Orizzonti − con la Giuria presieduta da Jonas Carpignano e composta da Kaouther Ben Hania, Kahlil Joseph, Jean-Paul Salomé e Tricia Truttle − i premi sono stati così assegnati: Premio Orizzonti per il miglior film a Magyarázat mindenre (Explanation for everything) di Gábor Reisz; Premio Orizzonti per la migliore regia a Mika Gustafson per il film Paradiset brinner (Paradise is burning); Premio speciale della Giuria Orizzonti a Una sterminata domenica di Alain Parroni; Premio Orizzonti per la migliore interpretazione femminile a Margarita Rosa De Francisco nel film El Paraíso di Enrico Maria Artale; Premio Orizzonti per la migliore interpretazione maschile a Tergel Bold-Erdene nel film Ser Ser Salhi (City of Wind) di Lkhagvadulam Purev-Ochir; Premio orizzonti per la migliore sceneggiatura a Enrico Maria Artale per il film El Paraíso di Enrico Maria Artale; infine il Premio Orizzonti per il miglior cortometraggio è andato a A short trip di Erenik Beqiri.

La Giuria Leone del Futuro - Premio Venezia Opera Prima Luigi De Laurentiis − presieduta Alice Diop e composta da Faouzi Bensaïdi, Laura Citarella, Andrea De Sica e Chloe Domont − ha assegnato il premio ad Ai Shi Yi Ba Qiang (Love is a gun) di Lee Hong-Chi.

