Netflix, tra le nuove produzioni la serie kolossal del “Gattopardo”

Le nuove produzioni targate Netflix parlano italiano. Ieri a Roma sono stati presentati alcuni titoli. A partire dall’attesa trasposizione in serie kolossal del Gattopardo, tratta dal celebre romanzo storico di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, portato sullo schermo da Luchino Visconti, con il capolavoro del 1963, premiato con la Palma d’oro a Cannes. Il principe di Salina nella serie ha il volto fascinoso e maturo di Kim Rossi Stuart. “Un ruolo – scherza l’attore – in cui mi sono ritrovato, visto che mi sento un dinosauro da 15 anni”. Chiaramente il confronto con Burt Lancaster è impossibile. Numerose le novità del colosso dello streaming: il film autobiografico Nuovo Olimpo di Ferzan Özpetek (presente alla Festa di Roma e dal 1° novembre sulla piattaforma); Il treno dei bambini di Cristina Comencini dal bestseller di Viola Ardone con Serena Rossi, Barbara Ronchi e Stefano Accorsi, un viaggio nell’Italia del Dopoguerra, vista dagli occhi di un bambino diviso tra due madri; Il fabbricante di lacrime di Alessandro Genovesi, dal fenomeno letterario italiano da 500mila copie, scritto dalla giovane (e a lungo in incognito) Erin Bloom.

Il debutto il 27 settembre della docuserie Vasco Rossi il supervissuto e il 14 novembre di Suburraeterna, spinoff di Suburra. Secondo Tinny Andreatta, vicepresidente dei contenuti italiani di Netflix, “il futuro è composto di storie che hanno per comune denominatore elementi come l’essere autentiche, su temi urgenti del presente, coraggiose e uniche”. C’è una particolare attenzione “al coming of age con protagonisti giovani e giovanissimi, che raccontano questa generazione senza giudicarla. Protagoniste anche le donne, fuori dagli stereotipi, coraggiose che non hanno bisogno di piacere a tutti i costi e ci piace l’idea che anche gli uomini si ridefiniscano”. È dedicato ampio spazio al racconto di famiglie, non solo quelle di origine “ma quelle che si scelgono”. Guardando alla narrazione young adult, oltre a Il fabbricante di lacrime, che ha per protagonisti Caterina Ferioli e il rapper e attore Simone Baldasseroni (Biondo).

Da segnalare la serie Adorazione di Stefano Mordini, una storia di formazione con un elemento crime tratta dal romanzo di Alice Urciolo. Nel cast fra gli altri, Federico Russo, Ilenia Pastorelli, Noemi Magagnini, Barbara Chichiarelli e Claudia Potenza. Tra i nuovi ritratti di donna, la serie spy-crime Sara diretta da Carmine Elia, con Teresa Saponangelo e Claudia Gerini, dai romanzi di Maurizio De Giovanni. Si va nel thriller con una forte componente erotica in Inganno di Pappi Corsicato, con Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti. Ivan Cotroneo, in La vita che volevi, ci immerge nelle sfide che affronta Gloria (Vittoria Schisano), donna transgender. Tra i titoli più attesi anche la serie Supersex, liberamente tratta dalla vera vita di Rocco Siffredi, interpretato da Alessandro Borghi, in un cast che comprende Jasmine Trinca e Adriano Giannini.

Aggiornato il 20 settembre 2023 alle ore 17:35