Gran Turismo, il film sulla vita di Jann Mardenborough

È uscito in tutti i cinema italiani Gran Turismo - La storia di un sogno impossibile, il film basato sul famosissimo videogioco a firma PlayStation. I fan del videogame di corse però, non devono farsi trarre in inganno dal titolo e dal logo della serie. Infatti, il film parla della vera storia di Jann Mardenborough, un videogiocatore professionista che, grazie alla vittoria di un torneo di Gran Turismo, è riuscito a coronare il suo sogno di diventare un vero pilota di corse automobilistiche. Il ragazzo a cui è ispirato il titolo ha corso per tre volte la 24 Ore di Le Mans, ha gareggiato nei circuiti di Formula 3 europea, di Gp3, di Gp2 e di Super Gt, senza mai però raggiungere risultati eccellenti. Ma ciò che conta, è la sua incredibile storia. Tanto che la Sony pictures entertainment – attraverso la PlayStation production – ha deciso di portarla sul grande schermo.

Come regista, è stato scelto Neill Blomkamp, famoso principalmente per aver diretto il controverso ma apprezzatissimo District 9. Nel 2015, in realtà, Joseph Kosinski – il regista di Top Gun – aveva firmato per dirigere Gran Turismo, ma si è poi tirato indietro. Il ruolo Mardenborough è stato affidato ad Archie Madekwe, mentre Orlando Bloom ha impersonato Danny Moore – il cui vero nome è Darren Cox – un ex dirigente della Nissan che ha fondato la Gt Academy, ovvero l’organizzazione che ha permesso al giovane pilota di videogiochi di scendere in pista fra i professionisti. Anche il creatore di Gran Turismo, Kazunori Yamauchi, ha partecipato attivamente alla produzione della pellicola: il pilota e designer di videogame ha fatto un breve cameo sullo schermo, interpretando uno chef giapponese. Infine, lo stesso Jann Mardenborough ha preso parte alle riprese, facendo ciò che gli riesce meglio: guidare. Il pilota è infatti la controfigura di “sé stesso”, perché sostituisce Madekwe nelle scene al volante.

Aggiornato il 20 settembre 2023 alle ore 16:55