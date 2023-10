Torna al Circo Massimo “Summer & Todd Campagna Amica Tour”

Per la seconda volta in due anni in cui ha raccolto un grande successo di pubblico e partecipazione in diverse città dello Stivale, torna nella Capitale il “Summer & Todd Campagna Amica Tour”, l’iniziativa organizzata da Rainbow e Fondazione Campagna Amica per avvicinare i bambini ai temi della natura e aiutarli a sviluppare la loro sensibilità nei confronti dell’ambiente.

Tris di appuntamenti a partire da venerdì 13, per proseguire poi nel week-end (sabato 14 e domenica 15 ottobre), con i personaggi della serie animata Summer & Todd – L’Allegra Fattoria che saranno al Villaggio Coldiretti del Circo Massimo a Roma, per accompagnare i bambini e i loro genitori in un’esperienza educativa, con leggerezza e divertimento.

All’interno di un’area dedicata e personalizzata, saranno allestiti laboratori di fumetto con disegnatori Rainbow che mostreranno come sono nati gli amati personaggi della serie, laboratori didattici con attività di disegno, giochi e quiz su frutta e verdura, per far apprendere ai bimbi l’importanza di alcuni temi come la stagionalità dei prodotti, i vantaggi del km0, e anche la stessa educazione alimentare e l’importanza dello stile di vita sano, tematiche centrali nella serie televisiva. In questa occasione tutti i bambini presenti avranno anche la possibilità di partecipare ad uno speciale Meet & Greet con le mascotte, la coniglietta di città Summer e il premuroso procione Todd, con i quali potranno scattare tante foto per portare a casa un ricordo della giornata.

L’iniziativa si inserisce all’interno della collaborazione stretta tra Rainbow e Fondazione Campagna Amica finalizzata alla promozione di contenuti educativi, destinati ai bambini, per aiutarli a sviluppare la loro sensibilità nei confronti dell’ambiente e della natura. Una partnership a 360 gradi tra due realtà italiane operanti in settori diversi ma portavoce entrambe di messaggi positivi e istruttivi, che include anche una campagna di sensibilizzazione alle tematiche promosse da Campagna Amica.

La serie

“Summer & Todd – L’Allegra Fattoria” è la serie prescolare animata creata da Iginio Straffi, in onda tutti i giorni su Rai Yoyo, che racconta le avventure quotidiane della Fattoria Raggio di Sole, per avvicinare i più piccoli al mondo della natura e al tema della sostenibilità ambientale e per accompagnarli in un percorso di crescita consapevole. Attraverso storie divertenti e ricche di tematiche educative, i più piccoli si immergono nelle attività di una fattoria e scoprono tante curiosità sulla natura che li circonda e sull’importanza di uno stile di vita sano.

Orari: dalle 9 alle 23 il venerdì e il sabato, domenica dalle 9 alle 20.

Aggiornato il 03 ottobre 2023 alle ore 13:31