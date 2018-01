Saldi e Befana, un weekend da quasi 250 euro a famiglia

Quasi 170 euro per le vendite di fine stagione e circa 68 per riempire le calze di giochi, dolciumi e altri regali: per il weekend gli italiani si preparano - secondo i calcoli del Codacons e di Confesercenti - a spendere quasi 250 euro. Più ottimisti sono i tecnici della Confcommercio che calcolano una spesa media di 330 euro a famiglia per un giro d’affari complessivo di 5,2 miliardi per i saldi invernali 2018 con 15,6 milioni di famiglie non disposte a rinunciare ai prezzi scontati. Secondo un sondaggio commissionato a Nomisma dall’associazione dei commercianti oltre sei italiani su dieci prevedono di acquistare da domani almeno un articolo in saldo puntando soprattutto sull’abbigliamento. In questi giorni gli italiani stanno facendo anche le ultime spese per la Befana: anche grazie alla concomitanza con i saldi, secondo un sondaggio di Confesercenti-Swg, riempiranno le calze non solo con i dolci circa la metà degli italiani con una spesa di circa 68 euro a testa (in aumento del 15% sull’anno scorso) e una spesa complessiva di circa 1,8 miliardi.



Per la Befana ci si regaleranno abiti e dolci ma anche viaggi con circa 2,4 milioni di persone in partenza (500mila in più rispetto all’Epifania 2017). È in crescita la percentuale di coloro che prevede acquisti (61,4% contro i 58,5% dell’anno scorso) mentre si confermano le donne le più interessate allo shopping in saldo (il 67,9% contro il 55,4% degli uomini). Gli uomini, soprattutto nel Nord Est, spenderanno leggermente di più delle donne, oltre 200 euro. Gli uomini preferiranno recarsi nei negozi di fiducia/abituali al contrario delle donne che hanno intenzione di cercare il prezzo “più conveniente” presso altri negozi. È in crescita del 15% la percentuale degli acquisti in saldo on line. Gli italiani acquisteranno in saldo prevalentemente capi di abbigliamento (per il 93,7% contro il 92,1% del 2017), calzature (per il 77,1% contro il 79,2% dello scorso anno), accessori (sciarpe e guanti) per il 35,1% (erano il 32,1% nella previsione del 2017) e biancheria intima (29% contro il 27,4% dello scorso anno). Sono già partite con le vendite di fine stagione la Basilicata (il 2 gennaio) e la Val d’Aosta (il 3) mentre oggi seguiranno tutte le altre regioni con l’esclusione della Sicilia che inizierà per ultima sabato , in coincidenza con l’Epifania. Il Codacons resta prudente sulle cifre che potrebbero essere spese. Secondo i consumatori i saldi di fine stagione “sono oramai obsoleti e superati” e andrebbero “aboliti per legge”. Gli italiani spenderanno in media 168 euro ma si tratterà di un sostanziale “flop” con una contrazione della spesa media del 4% rispetto all’anno scorso.