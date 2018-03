Forbes: Bezos supera Gates tra i paperoni

Jeff Bezos alla guida di un esercito di 2.208 paperoni che, sparsi nel mondo, valgono complessivamente 9.100 miliardi di dollari, in media 4,1 miliardi l’uno.

Il patron di Amazon strappa a Bill Gates lo scettro di più ricco al mondo, forte dei suoi 112 miliardi di dollari. Al fondatore di Microsoft resta il secondo posto con “soli” 90 miliardi, mentre il guru della finanza Warren Buffett è al terzo posto con 84 miliardi. A fare i conti in tasca ai più ricchi del pianeta è la rivista “Forbes”, che stima la “vera” ricchezza del presidente americano Donald Trump in 3,1 miliardi di dollari. Trump è relegato al 766mo posto della classifica dei paperoni del mondo, alla pari con Jack Dorsey, il cofondatore e amministratore delegato di Twitter, la piattaforma preferita dal presidente americano.

Nella classifica 2018 Bernard Arnault è quarto con una fortuna di 72 miliardi di dollari, affermandosi come il più ricco d’Europa per la prima volta dal 2012. Fra gli italiani “Mister Nutella” Giovanni Ferrero è il paperone del Belpaese, con 23 miliardi di dollari che lo fanno piazzare alla 37ma posizione della classifica generale. Leonardo Del Vecchio è al 45mo posto, mentre Silvio Berlusconi al 190mo con 8 miliardi di dollari. Il maggior numero di paperoni al mondo è concentrato negli Stati Uniti, dove ce ne 585. In Cina, seconda in classifica, ce ne sono 373. Una delle novità del 2018 è l’ingresso del primo miliardario dell’Ungheria e del primo dello Zimbabwe, così come fanno il loro ingresso i primi criptomiliardari, coloro che hanno accumulato fortune con il Bitcoin e le sue sorelle. Per il terzo anno consecutivo, le due più giovani miliardarie sono le ereditiere norvegesi Alexandra e Katharina, di 21 e 22 anni. La donna più ricca al mondo è Alice Walton, l’unica figlia del fondatore di Walmart, Sam Walton.