Fisco, tasse, tributi: l’esperto risolve

Torna anche per questa settimana la rubrica del dottor Alfredo Annibali, commercialista di Roma, che settimanalmente risponde ai quesiti dei lettori in materia fiscale e tributaria. Il dottor Annibali vanta un’esperienza trentennale nel settore ed è anche Revisore legale e Perito del Tribunale civile di Roma. Domande e risposte per aiutare il contribuente a destreggiarsi meglio nell’intricato mondo del fisco.

Alessandro da Grosseto mi chiede: io e mia moglie siamo pensionati ma con quello che percepiamo arriviamo a stento alla fine del mese. Alcuni nostri conoscenti si sono trasferiti all’estero e noi pensavamo a Cipro perché è un Paese dal clima piacevole, ma è veramente conveniente? Sì ,nel caso in questione ma attenzione alle procedure. Occorre in primo luogo ottenere la residenza nell’isola e successivamente iscriversi all’Aire (Anagrafe italiani residenti all’estero) cancellando contestualmente quella italiana. Fatto ciò il sistema fiscale cipriota prevede una tassazione massima del 4 per cento (sulle pensioni estere) non male per i nostri standard. Non entro, perché non sono informato, sui livelli di assistenza sanitaria ma dal punto di vista strettamente fiscale di sicuro conviene.

Giada da Milano: possiedo un vecchio casolare che ha il sottotetto coibentato con l’amianto. Ovviamente devo procedere alla bonifica, ma posso ottenere un risparmio fiscale? Si, tale tipologia di intervento rientra tra quelli agevolabili oggetto di proroga per tutto il 2018. La detrazione sarà pari al 50 per cento della spesa con un massimo di 96mila euro a unità immobiliare. Tanto per rimanere in tema sono state mantenute anche quelle per la cablatura degli edifici, per i lavori volti ad ottenere un risparmio energetico, per la realizzazione di sistemi anti intrusione, per la eliminazione delle barriere architettoniche e quelli volti alla messa in sicurezza statica degli edifici tanto per citare i più diffusi.

Federico da Cosenza: mio figlio si è iscritto a una università privata, potrò recuperare quanto pagato per la retta? Sì, ma non integralmente. Come già scritto più volte su questa rubrica, c’è un limite massimo che è commisurato alle analoghe tipologie di spesa per l’università statale distinte per area geografica e tipologia di corso. Ogni anno la tabella comparativa viene pubblicata dal ministero della Università e Ricerca Scientifica. Rimangono in vigore anche le agevolazioni per gli eventuali oneri legati all’affitto di un appartamento per gli studenti fuori sede

Adriana da Vicenza: ho sostenuto delle spese per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza intorno a casa mia, ma c’è ancora la relativa agevolazione fiscale? Purtroppo no, è stata introdotta quasi in forma estemporanea per il 2016 ma non è stata più riproposta. Si potrebbe vedere se rientra in quelle di cui sopra, ma dovrei avere le carte in mano.