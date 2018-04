Ikea ci vede in piccoli spazi e con pochi soldi in tasca

Ikea si sta preparando a un futuro fatto di megalopoli e abitanti che vivono con pochi soldi e in piccoli spazi. Il gigante svedese dell’arredamento low cost sta abbandonando le strategie di pianificazione in un orizzonte temporale che va dai cinque ai dieci anni, e opta per un nuovo approccio triennale in modo da stare al passo con una società in rapida trasformazione. La nuova strategia consentirà a Ikea di rivolgersi a un mondo urbanizzato in cui le persone “vivono in piccoli spazi”, hanno “portafogli leggeri” e “poco tempo”, ha detto l’amministratore delegato Jesper Brodin in una intervista a Bloomberg, facendo riferimento a una ricerca aziendale da cui è emerso che entro il 2030 circa il 60 per cento della popolazione mondiale vivrà in grandi città, il doppio di adesso. L’obiettivo è quello di entrare direttamente nelle case dei potenziali clienti puntando sul digitale, shopping on-line e un servizio migliore di consegna a domicilio. Il punto di forza resta l’offerta a basso costo”.

È sempre la priorità numero uno” ha detto Brodin, “il nostro piano finanziario tiene conto di investimenti a prezzi inferiori”. E se l’attenzione sullo sviluppo dei grandi centri commerciali resta confermata, sarà però ridimensionata alla luce delle nuove priorità. Ikea è infatti nel mezzo di una trasformazione in cui sta posizionando più negozi in centro città e ha già aperto numerosi piccoli showroom proprio per raggiungere meglio i clienti delle aree urbane.