Trasporti, Cisal: apprezzamento per il nuovo Partenariato

La Cisal, con le proprie Federazioni dei Trasporti - Faisa, Federmar, Snala, Sla e Cisal Trasporti - plaude alla logica di partecipazione allargata cui è improntato il Partenariato per la Logistica e i Trasporti inaugurato ieri presso il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

“L’organismo rappresenta un significativo riconoscimento al mondo associativo e ai portatori di interessi, tanto più rilevante in un ambito complesso e determinante per l’economia italiana quale quello della gestione del traffico delle merci. Ci auguriamo che il coinvolgimento e il confronto tra gli attori principali del settore, in un’ottica di sostenibilità ambientale, economica e sociale, permetta all’Italia di rispondere in maniera adeguata alle sfide sempre più ardue che il nostro Paese è chiamato a raccogliere”.

È quanto ha dichiarato ieri Pietro Venneri, segretario confederale Cisal con delega ai Trasporti, al termine dell’insediamento del nuovo organismo presso il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.