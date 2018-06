Per Boccia, “le pensioni non sono una priorità”

La Confindustria manda un messaggio chiaro al governo gialloverde sul sistema previdenziale. Il presidente Vincenzo Boccia, a margine della assemblea dell’Unione industriale di Torino, ha detto che “le pensioni non possono essere la questione prioritaria del Paese”. Secondo Boccia, è meglio concentrarsi sulle imprese e sui giovani. “È evidente – sostiene − che in questo Paese bisogna parlare di lavoro e giovani. Per farlo abbiamo bisogno da un lato di avere attenzione alle politiche per i giovani con piani di inclusione nella Pubblica amministrazione e nel privato. E dall’altro rendere competitive le imprese italiane affinché possano creare occasioni di lavoro strutturali”.

Quella del presidente di Confindustria è una presa di posizione che arriva pochi giorni dopo l’annuncio del ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro Luigi Di Maio sull’intenzione del governo di tagliare le pensioni sopra i 4 mila o 5mila euro che non siano finanziate dal versamento dei contributi a vantaggio invece di un innalzamento delle pensioni minime. Per, è intervenuta anche a proposito della Tav. “È determinante – sottolinea – che le infrastrutture non siano una questione ideologica”. Secondo Boccia il presidente di Confindustria, “le infrastrutture collegano le periferie al centro e i Paesi al mondo. Per questo speriamo che prevalga come sempre il buon senso. Le infrastrutture creano occupazione sia nel momento iniziale sia in quello successivo perché creano competitività”.