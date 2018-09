Grazie a Berlusconi, Forza Italia risale nei sondaggi

Silvio Berlusconi scende in campo, per l’ennesima volta e resuscita Forza Italia. L’intervento dell’ex premier a Fiuggi, nell’ambito della kermesse politica di Antonio Tajani, ha lasciato il segno. Il Cavaliere ha dichiarato che pensa di candidarsi. E il risultato è stato subito sorprendente. Secondo un sondaggio della Swg commissionato dal TgLa7, Forza Italia segna un +1,3 per cento, passando da un imbarazzante 7 per cento ad un discreto 8,3. Secondo gli analisti la doppia cifra non è più così lontana. È l’inizio della risalita?

Secondo il deputato Giorgio Mulè, portavoce unico dei gruppi parlamentari forzisti, non occorre “cercare una casa o di scappare da casa. Stiamo benissimo nella casa del centrodestra. Dove Forza Italia abita una delle stanze principali. Prova ne è il lungo, articolato e profondo discorso tenuto da Berlusconi, dove si possono rintracciare tutte le fondamenta per la casa comune di centrodestra”.

Frattanto, il governatore della Liguria Giovanni Toti rilancia l’idea delle primarie di coalizione. “Non affiderei le chiavi del centrodestra a Salvini – sottolinea – non le affiderei a nessuno che non se le sia guadagnate sul campo attraverso gli strumenti di democrazia come le primarie, o con la partecipazione di militanti, sindaci, elettori. Oggi abbiamo tanti strumenti democratici, dai caucus americani alle primarie aperte”.