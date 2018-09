La fiducia dei consumatori risale a settembre

I consumatori italiani tornano a fidarsi dell’economia italiana nel mese di settembre. Mentre le imprese continuano a segnare il passo. Secondo i dati dell’Istat, a settembre aumenta l’indice del clima di fiducia dei consumatori, che da 115,3 punti passa a 116. L’indice composito del clima di fiducia delle imprese mostra invece il terzo peggioramento consecutivo: da 103,9 a 103,7. Si attesta un “ritorno alla crescita per la fiducia del settore manifatturiero”, che sale da 105 a 105,7 punti. Per l’Istat è il “primo segnale positivo per questo indicatore dallo scorso febbraio”.

Il futuro delle famiglie italiane sembra positivo. Almeno, stando al clima economico. La componente personale sale per il terzo mese consecutivo passando da 108,5 a 109,3. In “leggera ripresa” anche i giudizi sul fatturato all’export nel terzo trimestre, dopo le flessioni osservate nei primi due trimestri di quest’anno, mentre risultano ancora in diminuzione le attese.

Nel settore delle costruzioni, si registra un deterioramento sia dei giudizi sugli ordini sia delle aspettative sull’occupazione. Per quanto riguarda il settore dei servizi, l’aumento dell’indice di fiducia è dovuto al deciso miglioramento dei giudizi sull’andamento degli affari mentre i giudizi e le attese sugli ordini sono in peggioramento. Nel commercio al dettaglio si evidenzia una dinamica positiva delle attese sulle vendite future mentre i relativi giudizi peggiorano rispetto al mese scorso; le scorte di magazzino sono in lieve accumulo.