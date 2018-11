Ora il testo è arrivato. Dopo due settimane di lavoro, ecco la legge di Bilancio. Si compone di 108 articoli. Il testo, dopo la firma di Sergio Mattarella, arriverà in Parlamento, a fine mese. È confermato lo stanziamento di 16 miliardi per il reddito di cittadinanza e per “Quota 100”, le due misure bandiera di M5s e Lega. Ma la discussione sulla manovra sarà, inevitabilmente, influenzata dai moniti dell’Unione Europea e dalle fibrillazioni dei mercati. A questo proposito, la probabile procedura d’infrazione dell’UE è la spada di Damocle sulla vita stessa del governo gialloverde.

Non a caso, l’esecutivo cerca di stringere i tempi della risposta a Bruxelles. La replica ai rilievi dell’Ue sulla manovra dovrebbe arrivare a inizio settimana prossima. Non dovrebbero esserci rivoluzioni. Ma è possibile un’assicurazione di contenimento del deficit, anche con uno slittamento di riforma delle pensioni e reddito di cittadinanza a maggio 2019. Dopo aver chiuso il testo della manovra, Giuseppe Conte è sembrato provato. “Stiamo lavorando per far crescere il Paese, avanti così”, ha dichiarato il premier. Giovanni Tria ha detto il “deficit alla fine sarà più basso del previsto: non il 2,4 per cento ma il 2 per cento secondo alcune stime”. Il Pd non condivide l’entusiasmo del ministro dell’Economia. “Il deficit è deficit”, ha affermato Pier Carlo Padoan. Secondo Francesco Boccia, se Tria “parla di crescita tendenziale, non c’è la manovra. Se di quella programmatica, ha detto una sciocchezza”.

Frattanto, i due partiti di maggioranza mostrano un malcelato fastidio a proposito del nuovo allarme su spread e conti lanciato da Ignazio Visco e da Sergio Mattarella. E anche l’insofferenza tra alleati è palpabile nelle dichiarazioni: “Se governassi da solo potrei fare le cose più velocemente”, ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Per il pentastellato ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, “se facessimo da soli non ci sarebbe stata la pace fiscale”.