SuperIndice Ibl: come prima, più di prima

La scorsa settimana, la Commissione europea ha definitivamente rigettato il bilancio 2019 dell’Italia. Ciò significa che siamo sempre più lontani dai principi e dagli obiettivi europei che noi stessi, come Stato membro, abbiamo contribuito a individuare. Ma siamo anche sempre più lontani dalle variabili che indicano lo stato di salute delle economie degli Stati membri dell’Ue e dell’eurozona: il rapporto fra disavanzo pubblico e prodotto, il rapporto fra debito e prodotto, il tasso di crescita del prodotto, il tasso di disoccupazione, il saldo dei conti correnti rispetto al prodotto.

L’ultimo aggiornamento del SuperIndice Ibl, curato da Nicola Rossi e Paolo Belardinelli, “ci racconta che non solo l’Italia è isolata ma che in questi ultimi mesi ha fatto quanto poteva per esserlo ancora di più. Perché fosse chiaro a tutti che l’Italia era e voleva rimanere il Paese ‘deviante’ per eccellenza”.

Dal 1997 a oggi, la distanza macroeconomica fra l’Italia e l’Europa “racconta una storia piuttosto semplice (e relativamente indipendente dal colore dei diversi Governi che si sono succeduti nel tempo) di ripetuti allontanamenti dai comportamenti medi dei nostri partner europei e di successivi ripetuti avvicinamenti agli stessi. Una storia tutta italiana che sembrerebbe dare qualche giustificazione alla preoccupazione se non proprio al sospetto con cui molti nostri partner tendono spesso a guardarci. Una storia in cui gli ultimi anni - a partire dal 2014, per la precisione - si segnalano come gli anni della deviazione più eclatante e più netta. Con buona pace di tutto ciò che quotidianamente ci sentiamo dire circa le imposizioni europee che l’Italia avrebbe subito fino a qualche mese fa. E con buona pace della retorica del ‘cambiamento’ che da qualche tempo imperversa. Se fosse necessario sintetizzare la performance relativa italiana degli ultimi tempi - concludono gli autori - basterebbe un semplice riferimento musicale: come prima, più di prima”.

La nota di aggiornamento n. 9 del SuperIndice Ibl è anche disponibile in formato Pdf.