La pace Pechino-Washington rassicura i mercati

La nuova tregua tra la Cina e gli Stati Uniti fa bene ai mercati. Infatti, stamattina le Borse europee hanno esultato per la riapertura del dialogo sul fronte commerciale tra Pechino e Washington. Donald Trump ha annunciato la sospensione dei rialzi delle tasse doganali dal 10 al 25 per cento. La misura sarebbe dovuta scattare a gennaio. Avrebbe dovuto colpire 200 miliardi di export cinese. Ma anche Pechino ha annunciato la riduzione dei dazi sulle auto statunitensi. La sospensione per tre mesi dell’adozione delle sanzioni dovrebbe essere utilizzata per un accordo che Trump vuole finalizzato a ridurre il deficit della bilancia commerciale statunitense.

Frattanto, Piazza Affari sale dello 2,13 per cento, Londra cresce dell’1,99 per cento, Francoforte del 2,41 per cento e Parigi dell’1,8 per cento. Sui mercati la fa da padrona la notizia relativa al maxi rialzo del petrolio, a seguito di una possibile intesa tra Russia e Arabia Saudita per il prolungamento al 2019 dell’accordo per gestire il mercato petrolifero. Si tratta di un’intesa preliminare in vista del vertice Opec di giovedì, nel corso del quale sarà decisa la politica da adottare fino alla prossima primavera. In ogni caso, Trump è contrario a nuovi tagli alla produzione.