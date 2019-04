Rottamazione ter, Virgillito: “Razionalizzare e semplificare le scadenze fiscali”

“È una beffa che debbano essere i professionisti a implorare una proroga che aiuti lo Stato a fare cassa con la pace fiscale”.

Così il presidente dell’Unione giovani commercialisti (Ungdcec) Daniele Virgillito, commenta il polverone sollevato a proposito della rottamazione ter e per il saldo e stralcio. “È paradossale che siamo noi a chiedere di dilatare i tempi per motivazioni palesemente legate alle inefficienze della Pa”.

“Oltretutto - spiega Virgillito - senza dimenticarci le stravaganti considerazioni dell’agente alla riscossione per le province siciliane che, prendendo atto delle segnalazioni di professionisti e utenti, confidava nella loro ulteriore collaborazione, auspicando di convogliare gli accessi alla piattaforma fuori dagli orari di ufficio ordinari, per scongiurare i continui blocchi informatici che, ancora oggi, stanno affliggendo i professionisti. Tutto ciò è a dir poco surreale”.

Per il leader dell’Unione giovani, questo è “un nuovo, ennesimo ingorgo burocratico, davanti al quale non basta limitarsi ad una proroga. Bisogna rimodulare, invece, in maniera coraggiosa il calendario fiscale”. “Lo avevamo già proposto a febbraio - ricorda Virgillito - avvertendo sull’imminente diluvio di scadenze e adempimenti, che puntualmente è arrivato, mettendo a dura prova studi professionali, contribuenti e imprese”.

Trascorsi più di due mesi, secondo il presidente Ungdcec “siamo ancora una volta costretti a rilanciare l’allarme. Un dejà vu che si ripeterà all’infinito se non verremo ascoltati. Chiedere continuamente a professionisti e contribuenti di gestire l’emergenza è inaccettabile. Nell’ambito di una più ampia e tangibile semplificazione fiscale, ciò di cui abbiamo urgente bisogno è una razionalizzazione”.