Mediaset acquista il 9,6 per cento di Prosiebensat.1

Mediaset rileva il 9,6 per cento del broadcaster tedesco ProSiebenSat.1 Media. La quota corrisponde a diritti di voto fino al 9,9 per cento del capitale votante, che esclude le azioni proprie della società. È quanto si apprende da una nota in cui viene ricordato che “i rapporti tra i due gruppi sono già proficui e operativi”, attraverso la partecipazione in European Media Alliance (Ema).

ProSiebenSat.1 Media è uno dei più grandi gruppi televisivi del continente, che vanta una posizione di leadership in Germania, Austria e Svizzera. Secondo l’Amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi, “l’ingresso amichevole in ProSiebenSat.1 è una scelta di lungo periodo per creare valore in una logica sempre più internazionale. E rafforza i nostri rapporti industriali. Mediaset investe con orgoglio nel futuro della tivù free europea”.

Secondo l’ad di Mediaset, “l’ingresso anche nell’azionariato di ProSiebenSat.1 è una dimostrazione concreta di stima da parte del Gruppo Mediaset per l’attuale management. Il veloce processo di globalizzazione che condiziona lo scenario internazionale vede infatti noi operatori media europei nella necessità di unire le forze per continuare a competere o anche solo resistere in termini di identità culturale europea a eventuali ingressi ostili dei giganti globali”.